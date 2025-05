Inter-Napoli, la sentenza: “Ecco perché Conte è meglio di Inzaghi”

Tre giornate alla fine del campionato di Serie A: i partenopei sono vicini alla conquista del quarto scudetto. Nuovo confronto tra i due allenatori

Ora il campionato sembra quasi un fastidio per l’Inter. La conquista della finale di Champions League, che si disputerà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg, riempie i pensieri di tutti i tifosi nerazzurri. Anche perché lo scudetto sembra ormai andato: il calendario del Napoli capolista non sembra regalare appigli a Simone Inzaghi per provare a rimontare i 3 punti che lo separano da Antonio Conte.

Proprio la sfida tra i due allenatori è stato spesso oggetto di discussioni tra gli addetti ai lavori. Inzaghi è stato definito “uomo di coppe”, avendo vinto cinque Supercoppe Italiane e tre Coppa Italia tra Lazio e Inter, oltre ad aver conquistato la seconda finale di Champions in tre anni, ribaltando qualsiasi pronostico. Conte, invece, viene considerato uno “da corsa a tappe”, grazie ad un palmares che lo ha già visto vincere quattro scudetti in Italia e uno in Inghilterra.

Allora chi scegliere tra i due? L’avvocato Giuseppe Gargiulo, intervenuto ai microfoni di ‘Tele Vomero’, non ha dubbi: “Secondo me Conte è meglio di Inzaghi: Antonio ha dimostrato di dare precise caratteristiche a tutte le squadre che ha allenato. Non dobbiamo scordarci che il Napoli ha la difesa meno battuta e meno ammonita di tutta la Serie A“.

Napoli, l’accusa di Alvino: “Al nord non sopportano le vittorie di Conte”

A fare la differenza nel duello scudetto sono stati diversi fattori. In primo luogo il numero di partite disputate in stagione: senza le coppe europee, il Napoli ha giocato praticamente un girone in meno dell’Inter. Meno impegni vuol dire poter preparare facilmente una partita a settimana, senza dover far ricorso al turnover. Poi ci sono stati alcuni errori arbitrali che hanno frenato i nerazzurri e un pizzico di fortuna in certi episodi che non guasta mai.

Sulla stessa emittente campana, è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso partenopeo Carlo Alvino: “E’ entusiasmante vedere il Napoli in testa e dà la misura di quello che si sta facendo. L’Inter è in finale di Champions League e il Napoli le è davanti di tre punti. Inoltre, siamo l’unica squadra al mondo che nel mercato di gennaio si è indebolita invece di rinforzarsi… Le chiacchiere che arrivano dal nord Italia hanno stufato: lì mal sopportano le vittorie del Napoli di Antonio Conte“.