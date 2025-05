Inzaghi pesca il jolly a centrocampo: il nuovo Brozovic dalla Germania

Simone Inzaghi potrebbe avere un jolly in più a centrocampo: il nuovo Marcelo Brozovic può arrivare all’Inter dalla Germania

Le necessità dell’Inter sul calciomercato si giocano su pochi equilibri ben precisi, come un monte ingaggi più basso, ma soprattutto far calare l’età media della rosa. Per questo, i nerazzurri stanno continuando a visionare i migliori giovani in circolazione alla ricerca dei nomi giusti per le loro necessità.

A centrocampo, per esempio, Asllani è in uscita, ma anche sulle mezzali qualcosa andrà fatto. Il solo acquisto di Sucic – che arriverà già per il Mondiale per club – non basta a migliorare un reparto che ha bisogno anche di un erede di primo livello per Mkhitaryan e che sta chiudendo questa stagione con grande stanchezza e in piena emergenza.

Il profilo giusto per migliorare le cose potrebbe arrivare direttamente dalla Germania e ha giocato un’ottima stagione con l’Hoffenheim, di cui è diventato un grande protagonista a dispetto della giovane età. Stiamo parlando di Tom Bischof, capace di strappare meritatamente un posto da titolare e di giocare ottime partite quest’anno, grazie a un mancino chirurgico e a grandi qualità sotto il profilo del gioco.

Bischof piace all’Inter, ma bisogna parlare col Bayern: le sue caratteristiche e le cifre

In 30 partite di Bundesliga, il 19enne tedeco è arrivato a 5 gol e 2 assist, ma soprattutto a una media voto altissima sopra il 7. Questo fa capire quanto possa incidere sulle partite, visto che può occupare praticamente ogni zona del campo al di fuori della difesa. Ha già svolto sei diversi ruoli quest’anno, prediligendo probabilmente quello di centrocampista centrale.

Se dovesse arrivare in Italia, verrebbe ulteriormente sgrezzato e migliorato in alcuni aspetti del suo gioco, ma resta un mancino letale che disegna grandi traiettorie e una capacità notevole di vincere i contrasti. Per questi due motivi, lo vedremmo bene da vice Calhanoglu, con grandi capacità di corsa e qualità nella rotazione del pallone, un po’ come faceva Brozovic.

Il solito Bayern Monaco si è già inserito e ha portato a casa il cartellino di Bischof per la prossima stagione, ma L’Inter potrebbe comunque tentare – con difficoltà – la via del prestito dai bavaresi, in modo da valorizzare di più il 19enne. La pista resta difficile, ma garantendo il controriscatto ai tedeschi potrebbe decollare.