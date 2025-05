Inzaghi vede sereno sotto il diluvio: “Con questo cuore possiamo farcela”. Poi confessione a sorpresa

L’Inter di Simone Inzaghi resta sul pezzo e vince 2-0 sul campo del Torino: le parole del tecnico nerazzurro

Anche stavolta, le seconde linee hanno dato ottime risposte: segnano Zalewski e Asllani (dal dischetto), ma giocano tutti una prestazione positiva dei nerazzurri. I padroni di casa evitano un passivo più severo solo grazie alle parate di Milinkovic-Savic. Con il goal di Zalewski, tutti i giocatori dell’Inter hanno segnato almeno una volta in quest’annata: è un dato che spiega bene la forza del gruppo e il valore del lavoro di Inzaghi.

Prima della gara, il tecnico nerazzurro aveva spiegato che Zalewski avrebbe giocato vicino a Taremi con Correa. E aveva anche predetto che avrebbe fatto la differenza: “Nicola è un giocatore di assoluta qualità, farà una grande partita“. Alla fine del match, poi, il tecnico ha aggiunto nuovo complimenti ai microfoni di Sky Sport: “Zalewski sta facendo molto bene, lui nasce in quel ruolo, poi è stato spostato quinto e lo fa bene. Ma ci mancavano giocatori in mezzo al campo e abbiamo provato questa soluzione. Siamo molto soddisfatti di Zalewski. C’era questa possibilità di giocare con Zalewski e Correa dietro Taremi e lo abbiamo fatto: è stata un’ottima partita“.

“Adesso avremo qualche giorno libero, ed è un bene perché i ragazzi hanno bisogno di riposo“, ha spiegato l’allenatore. “Frattesi, Mkhitaryan, Lautaro e Pavard non penso che ce la faranno nemmeno per la Lazio. Vedremo per Como. A parte tutto, dobbiamo cercare di allenarci in serenità come sempre, perché ansia e aspettative non portano da nessuna parte“.

“La speranza c’è, ma la corsa non è più nelle nostre mani“, ha detto Inzaghi riguardo alla lotta con il Napoli per lo Scudetto. “Dobbiamo fare partite serie e organizzate. Il Torino non perdeva da tanto qui, ci voleva un’Inter tosta e determinata e così è stato“.

Inzaghi esalta Zalewski e Martinez: “Pronti per l’Inter“

Il tecnico nerazzurro ha voluto anche sottolineare la buona prova di Pepo Martinez: “Lo abbiamo voluto a tutti i costi. C’erano diversi portieri da poter prendere e abbiamo scelto lui. Ha personalità, è un ragazzo positivo, si allena molto bene e avete visto cosa ha fatto ogni volta che è stato chiamato in causa. Nessun dubbio che sia pronto per l’Inter”

Inzaghi ha poi svelato che dopo Inter-Barcellona ha subito riguardato la registrazione del match: “Dico che è stata una partita folle. Sappiamo di non avere il budget che hanno il PSG, il Barcellona e il Bayern, ma col nostro cuore e la nostra organizzazione vogliamo essere i più bravi. Non saremo i più forti ma con questo cuore possiamo giocarcela con tutti“.

Secondo il tecnico, sia Taremi che Correa avrebbero meritato il goal. “Correa ha avuto problemi a dicembre prima della Supercoppa ed è stato fuori due mesi, Zalewski è arrivato e si è fatto male al polpaccio e Taremi uguale, ha avuto la pubalgia per sei mesi ed è tornato dalla Nazionale con una lesione. Ora si stanno allenando bene e si vede“.

“Temevo il Torino“, ha poi aggiunto l’allenatore intervistato da DAZN, “ma ho visto la squadra come si è allenata dopo 120′ col Barcellona. Sapevo che avremmo fatto una prestazione lucida e organizzata… So che Conte ha detto che chi vince scrive la storia e gli altri la leggono, ma io posso parlare solo del mio cammino. Senza che qualcuno dica che ne parlo troppo, devo ringraziare ragazzi e società per quello che mi hanno dato. Abbiamo fatto una grandissima cosa. ma il lavoro non è finito. Sfidiamo avversari più attrezzati di noi ma abbiamo già dimostrato con Bayern, Barcellona, City, Arsenal che possiamo giocarcela con tutti. E così faremo. Il più bello dei messaggi ricevuti dopo martedì? Quellio di mio fratello… Ma anche di tre allenatori di Serie A, i nomi li farò solo l’1…“.