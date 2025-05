L’Inter insiste per De Winter: arriva con l’addio di un big | INTERLIVE

Koni De Winter è un obiettivo dell’Inter sul calciomercato in entrata: occhio, però, all’addio di un big dei nerazzurri

Il focus sul calciomercato dell’Inter è cambiato nelle ultime settimane per quanto riguarda la difesa. Se fino a pochi mesi fa, la Beneamata sembrava orientata ad acquistare un nuovo centrale nel cuore della retroguardia. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sembravano a fine corsa a Milano, ma poi le cose sono cambiate.

A testimoniarlo non c’è solo Inter-Barcellona, in cui entrambi sono stati decisivi in maniera diversa, ma tutto il percorso nella seconda parte di stagione, in cui entrambi sono parsi leader sicuri, esperti e affidabili, calciatori di cui non si può fare a meno anche per il 2025/26.

Marotta e Ausilio non rinunceranno comunque a rinforzare la difesa, ma cercano un profilo un po’ diverso, un ragazzo che possa svolgere al meglio sia il ruolo di centrale puro, sia quello di interno di destra. Tra i tanti nomi che sono emersi negli ultimi mesi, resiste quello di Koni De Winter, difensore che sta facendo molto bene con la maglia del Genoa.

Le ultime su De Winter all’Inter: si accelera dopo una cessione

L’ex Juventus piace molto ai nerazzurri e non è un mistero. Ha grande forza fisica, buona tecnica e ampi margini di miglioramento: le relazioni per lui sono state molto positive, anche se si dovrà fare i conti anche con la concorrenza proveniente dall’Italia e dalle big di Premier.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, l’accelerazione per lui è sempre più vicina, anche perché sarebbe concomitante con una cessione pesante. Gli interessi per Yann Bisseck stanno aumentando di settimana in settimana e anche in questo caso si parla di club importanti di Premier e Bundesliga.

L’Inter crede nel tedesco e non vorrebbe cederlo, ma se dovesse arrivare sulla scrivania della società meneghina una cifra importante, sarebbe davvero difficile resistere. A quel punto, il pressing per De Winter diventerebbe sempre più concreto e non è escluso che siano due i colpi da mettere a segno in difesa.

Resistono, infatti, anche i nomi di Beukema e Solet. Abbiamo avuto anche la conferma che, sotto il profilo tecnico, De Winter viene visto come un centrale in grado di svolgere almeno due ruoli in difesa, una caratteristica preziosa per le rotazioni di Inzaghi.