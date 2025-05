L’Inter scrive la storia: il golazo di Zalewski firma un nuovo record

Nicola Zalewski ha segnato un gran gol che ha sbloccato la partita tra Torino e Inter: l’estero ha firmato un nuovo record

L’Inter è in vantaggio contro il Torino con il risultato di 0-1 grazie a una rete di Nicola Zalewski. E non si tratta di un gol come gli altri: l’esterno arrivato in prestito dalla Roma è rientrato con il tacco e poi ha battuto Milinkovic-Savic con un bellissimo destro a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo al portiere.

Oltre alla bellezza della realizzazione, c’è anche da evidenziare un record clamoroso scritto dall’Inter. Zalewski, infatti, era l’unico calciatore dell’Inter – oltre ovviamente ai giovani della Primavera – a non aver ancora segnato in stagione. Dopo il gol di oggi, tutti sono riusciti a segnare almeno una volta, segno dell’impalcatura di gioco di Inzaghi, che anche oggi ha dato i suoi frutti. Dal conteggio vanno esclusi ovviamente i portieri.