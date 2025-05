Malore durante Torino-Inter: partita interrotta dopo 2 minuti

Un malore ha subito interrotto la partita tra Torino e Inter: la partita è stata interrotta dopo solo due minuti dal fischio d’inizio

Un’Inter rimaneggiata e praticamente senza titolari, a parte Bastoni, sta affrontando il Torino per tenere vivo il sogno scudetto – anche se ormai le possibilità sono ben poche.

Un malore, però, ha subito costretto l’arbitro a interrompere la gara. Mentre Asllani stava andando a battere un corner, tutti indicavano gli spalti per via di un tifoso caduto dal settore della Maratona, quello più caldo del tifo granata. È stato subito soccorso ed è vigile, come riporta ‘Dazn’, per cui dopo circa tre minuti, si è ripartiti proprio con un calcio d’angolo in favore dei nerazzurri.

Di sicuro, non sono stati momenti belli per i calciatori in campo. In molti erano visibilmente preoccupati e con gli occhi verso gli spalti, anche per capire cosa stesse succedendo e se fossero intervenuti tempestivamente i soccorsi. Per fortuna, il panico si è trasformato ben presto in un sospiro di sollievo e i giochi sono ripresi. Pochi minuti dopo, è arrivato il gran gol di Zalewski per l’1-0 in favore dei nerazzurri.