Pagelle e tabellino Torino-Inter 0-2: pregevolissimo Zalewski; Correa scalognato

Top e flop di Torino-Inter, sfida valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La cronaca e i voti del match

Dopo l’epica semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona, Inzaghi dà spazio alle seconde linee, confermando solo Bisseck e Bastoni. La grossa novità è rappresentata dalla posizione di Zalewski, piazzato dietro le punte. Vanoli recupera Ricci e Lazaro. In attacco per il Torino c’è Adams come unica punta.

Piove forte a Torino, il terreno è pesante, ma i nerazzurri, nei primi minuti di gioco, riescono a proporre un calcio fluido e coraggioso. Il goal arriva al 14′, con Zalewski: lanciato da Bastoni, il polacco si smarca al limite, prende la mira e la mette nell’angolo opposto con un bel tiro a giro. Al 26′, Correa inspira Bisseck che serve Darmian in area: il laterale destro calcia sull’uscita di Milinkovic-Savic, poi Masina rischia quasi l’autogoal. La pioggia a Torino si trasforma in nubifragio e il gioco si fa sempre più complicato.

I padroni di casa si rendono pericolosi al 37′ su corner di Biraghi: Masina si coordina e la manda di poco fuori. La Penna sospende al 44′ per il maltempo. Dopo cinque minuti di consultazioni, si riparte. Nel recupero del primo tempo, su colpo di testa di Adams, Josep Matinez si mette in evidenza con un paratone. Al ritorno in campo, le condizioni del campo non sembrano consentire la prosecuzione del match: è di nuovo sospensione.

Nella ripresa Taremi si mette in testa di spaccare la partita. Prima ci prova con una rovesciata respinta dal portiere del Toro (era però fuorigioco), poi in contropiede supera Milinkovic-Savic che lo abbatte uscendo dall’area. Dal dischetto si presenta Asllani che spiazza Vanja. Zalewski serve benissimo Dimarco al 55′: l’esterno calcia di prima intenzione ma Milinkovic-Savic respinge con i piedi. Il Torino prende campo e costringe i nerazzurri a difendersi. Al 69′, Vanja che salva in rapida successione prima su Correa poi su Calhanoglu. Pochi minuti dopo ci prova il Toro con Vlasic: il suo tiro dal limite trova la deviazione di Bastoni che spiazza Martinez; il tiro va fuori. Al 77′, Calhanoglu chiude benissimo in area su Vlasic.

Correa ha l’occasione per il 3-0 all’83’: la palla gli arriva alta su sponda di testa di Taremi in area ma il suo colpo di testa del Tucu è troppo lento e centrale. All’86’, Dimarco serve Correa: il Tucu ci prova al volo e viene fermato dal portiere del Toro. Calha cerca di sorprendere Savic da fuori, di esterno: palla fuori all’87’. Nel recupero, il Toro va in goal con Masina: rete annullata per fallo su Asllani. I padroni di casa ci riprovano con Adams: il suo destro al volo esce di un soffio.

TOP e FLOP Torino-Inter

TOP

ZALEWSKI – 7,5 – Quando il campo è ancora praticabile, si beve i difensori del Toro con la scioltezza con cui i connazionali, di solito, buttano giù gli shot di vodka. Tante buone giocate e un goal di grande qualità. Pregevole dietro le punte.

DUMFRIES – 6,5 – Con il suo ingresso dà forza e intensità a una squadra che, sotto il diluvio, sembrava già in procinto di spegnersi (o di affondare). Sbaglia qualche disimpegno, ma quando parte è dominante.

TAREMI – 6,5 – Rovesciata e rigore procurato: il persiano fa intravedere ciò di cui è capace. Si è riposato un anno intero, ma alla fine eccolo qua! Sì, si vede poco, ma al poverino non arriva nemmeno una palla decente.

FLOP

CORREA – 5,5 – S’incaponisce nel giocarla sempre di prima, di conseguenza è impreciso o poco incisivo. Ogni tanto indovina il tocca giusto e illude il pubblico. Ci mette più voglia del solito e nel secondo tempo ha due buone occasioni per metterla dentro: non ci riesce. Il ragazzo è pure scalognato

Tabellino della gara

0-2

14; Zalewski; 48′, Asllani (R)

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic 6,5; Dembelé 6 (63′, Perciun 5,5), Maripan 5,5, Masina 6, Biraghi 6,5; Ricci 6 (79′, Ilic 5,5), Gineitis 5,5 (63′, Casadei 6); Lazaro 5,5 (79′, Cacciamani 6), Vlasic 6, Elmas 5,5; Adams 6. All.: Vanoli 6

INTER (3-4-1-2): Martinez 6,5; Bisseck 6 (46′, Dumfries 6,5), de Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (78′, Acerbi sv); Darmian 6, Asllani 6,5, Zielinski 6 (61′, Calhanoglu 6,5), Carlos Augusto 6 (46′, Dimarco 6); Zalewski 7,5 (61′, Barella 6,5); Taremi 6,5, Correa 5,5. All.: Simone Inzaghi 7

ARBITRO: La Penna 6,5

Ammoniti: 25′, Carlos Augusto; 42′, Bisseck; 47′, Milinkovic-Savic; 56′, Zalewski