Torino-Inter, 30 minuti di intervallo: il motivo e cosa ha fatto l’arbitro

La partita ha avuto una pausa molto lunga, addirittura di 30 minuti: cosa è successo allo stadio Olimpico

L’Inter ha appena raddoppiato contro il Torino grazie a un rigore guadagnato da Taremi e realizzato da Asllani. I problemi, però, in una giornata difficile, non sono mancati per le due squadre, soprattutto in relazione alle condizioni climatiche e dopo la paura per un tifoso granata.

Il forte maltempo ha portato La Penna a controllare i rimbalzi del pallone sul terreno di gioco, e sembrava tutto regolare. Poco dopo, però, la pioggia ha iniziato ad aumentare e quindi le due squadre si sono prese parecchio tempo per tornare in campo. Si è arrivati addirittura a 30 minuti di stop, anche perché le condizioni metereologiche sono date in miglioramento nei prossimi minuti e si intravede uno scorcio di sereno nel cielo.