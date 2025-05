I tifosi dell’Inter stentano a crederci, le ultime su Frattesi preoccupano i nerazzurri

Nonostante il gol decisivo segnato al Barcellona, non si sono ancora sopiti i rumors di mercato su Frattesi. C’è un’altra pretendente sulle sue tracce

Se l’Inter è arrivata ancora una volta a giocarsi una Champions League lo deve anche e soprattutto ai gol di Davide Frattesi. Fondamentale quello dell’1-2 all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Decisivo l’altro segnato nel 4-3 al Barcellona. Un gol che, al di là dell’epilogo della finale con il PSG, resterà per sempre impresso nella memoria dei tifosi e anche nella storia del club.

E pensare che tre mesi fa l’esperienza di Davide Frattesi poteva concludersi. Al di là delle inevitabili smentite, il centrocampista ha vacillato. Troppo il tempo trascorso in panchina e tanta la volontà di giocare da titolare. Un desiderio che ha esposto Frattesi a una possibile cessione che poi non si è concretizzata anche per la ferma volontà dell’Inter, irremovibile nella richiesta di 40 milioni quantomeno per aprire una possibile trattativa.

Frattesi, c’è un altro top club sulle sue tracce: la decisione dell’Inter

Una valutazione elevata che ha scoraggiato le varie pretendenti, la Roma in primis. La sessione di Gennaio, si sa, non è quella preferita dai club per i possibili investimenti. Diversa la situazione in estate quando ci si rinforza con più incisività per la prossima stagione. E’ quello che farà, ad esempio, il Tottenham. Gli Spurs possono riscattare una Premier disastrosa andando a vincere l’Europa League con la finale contro il Manchester United che assegna anche un posto per la prossima edizione di Champions.

L’eventuale ritorno nella massima competizione europea potrebbe incentivare ulteriormente la prossima campagna acquisti del Tottenham che si appresta a accogliere di nuovo in dirigenza Fabio Paratici, prossimo al ritorno nel ruolo di d.s. al termine della squalifica che scadrà il prossimo 20 luglio.

Tra gli obiettivi di mercato già accostati agli Spurs c’è proprio Frattesi. C’era anche il club londinese sulle sue tracce a gennaio e ora potrebbe riprovarci in maniera più convinta rispetto all’approccio di tre mesi fa con un’offerta potenzialmente in grado di far vacillare l’Inter. Vedremo se la volontà del centrocampista nerazzurro sarà ancora la stessa ovvero quella di giocare con maggiore continuità e con una maglia da titolare, condizione che verosimilmente l’Inter non potrà garantirgli nemmeno il prossimo anno.

Inter che, dal canto suo, resta irremovibile nella volontà di trattenere Frattesi. I cospicui ricavi ottenuti con la Champions e quelli in arrivo con la partecipazione al Mondiale per Club permetteranno peraltro al club maggiori margini di manovra sul mercato senza la necessità di cessioni eccellenti per finanziare eventuali colpi in entrata. Inoltre, con le recenti prestazioni, la valutazione del centrocampista è anche aumentata rispetto ai 40 milioni chiesti a gennaio, dettaglio ulteriore che può consentire all’Inter di scoraggiare vecchie e nuove pretendenti.