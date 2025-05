Infortuni Inter, Lautaro e non solo: le ultime da Milano

Le condizioni di Lautaro Martinez e degli altri infortunati tengono in ansia l’Inter per il finale di stagione: cosa filtra nelle ultime ore

L’Inter ha superato l’ostacolo Torino, una partita non semplice, visto che i granata da settimane non perdevano in casa, e soprattutto alla luce dei tanti assenti tra i nerazzurri. Lautaro Martinez, dopo l’enorme sforzo fatto contro il Barcellona, è rimasto ai box e lo stesso è valso per Pavard, Mkhitaryan e Frattesi, neanche convocati per la partita di Serie A.

Il pareggio del Napoli contro il Genoa sembra aver leggermente aumentato le speranze di scudetto per la Beneamata, nonostante i partenopei siano ancora favoriti e abbiano in mano il loro destino, oltre a impegni non proibitivi. L’attenzione, in attesa della finale di Champions League, è tornata a spostarsi sul campionato e ora sono in molti a chiedersi come Inzaghi dovrà gestire gli uomini in relazione agli impegni.

Il tema infortuni resta caldo. Nonostante il momento sia molto delicato, il tecnico di Piacenza ha scelto di dare alla squadra due giorni di riposo per recuperare in vista dei prossimi impegni. Contro la Lazio, però, qualcosa dovrà cambiare e non solo per le residue chance scudetto, ma anche per arrivare al meglio fisicamente alla finale di Champions League.

Infortuni Inter: chi recupera e chi no per la Lazio

È bene iniziare dal fatto che le 48 ore senza allenamenti in gruppo rendono difficile fare delle previsioni su chi sarà a disposizione e chi meno per domenica. La situazione più difficile da fronteggiare resta quella di Lautaro Martinez: stavolta non c’è voglia di rischiare ricadute muscolari e quindi il Toro resta a guardare a San Siro, tentando di recuperare per l’ultima contro il Como.

Per quanto riguarda Benjamin Pavard, la gestione è giornaliera e si valuterà giorno dopo giorno il dolore che avverte. Nel provino contro il Barcellona, il fastidio era ancora tanto, ma se dovessero arrivare buone risposte nel cuore della settimana, potrebbe essere a disposizione almeno per la panchina.

Nessun problema per Thuram, che sta gestendo al meglio la fatica e sarà in campo dal primo minuto contro la Lazio. Da verificare anche le condizioni di Mkhitaryan e Frattesi. Per entrambi, non c’è comunque voglia di rischiare e accelerare il rientro, ma potrebbero essere almeno in panchina e dare una mano per uno spezzone di gara.