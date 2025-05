Josep Martinez può partire, nuova maglia in Serie A

Il portiere spagnolo dell’Inter, positivo anche nella sua ultima apparizione a Torino, potrebbe prendere il posto del connazionale

Dopo l’incredibile exploit di martedì scorso, quando con le sue parate ha dato il suo enorme contributo al mantenimento del risultato contro il Barcellona, risultando alla fine uno degli eroi della pazza e magica serata di San Siro, Yann Sommer è stato tenuto a riposo da Simone Inzaghi per la trasferta di Torino.

Con la formazione nerazzurra rivoluzionata dal tecnico – che ha dovuto necessariamente far rifiatare qualche big anche per non rischiare beffardi infortuni – il portiere di riserva Josep Martinez ha guidato la retroguardia nerazzurra, mostrando la solita sicurezza tra i pali.

Non troppo impegnato dallo sterile attacco granata, l’iberico ha risposto comunque ‘presente’ nelle poche circostanze in cui è stato chiamato in causa: rimarchevole una sua parata con deviazione in calcio d’angolo durante il primo tempo, dopo il gol del momentaneo 1-0 firmato da Nicola Zalewski.

Dopo aver atteso pazientemente il proprio turno, in campionato, fino allo scorso 22 febbraio, quando esordì da titolare nella gara casalinga contro la sua ex squadra, il Genoa, Martinez ha evidenziato una buona personalità, meritandosi le successive occasione che Inzaghi ha deciso di concedergli.

Dopo il gettone speso a Torino ieri, l’iberico è arrivato a 5 presenze in campionato con l’Inter: resta ora da capire se, dopo il clamoroso pareggio del Grifone a Napoli, che ha di fatto riaperto il campionato, l’allenatore piacentino non deciderà di riaffidarsi a Sommer per una volata Scudetto che potrebbe portare ad un trionfo che sembrava ormai inaspettato.

Martinez, c’è la Fiorentina: dipende tutto da De Gea

Tornando a Josep Martinez e alle prospettive per il futuro, la sicurezza mostrata da Sommer in Europa permetterà allo svizzero di tenersi il posto da titolare anche il prossimo anno, quello che si concluderà con la fine del rapporto contrattuale tra il club nerazzurro e l’ex Bayern Monaco.

Allontanate in via praticamente definitiva le voci che vorrebbero Marotta in procinto di presentare una ricca offerta al PSG per il cartellino di Gigio Donnarumma – rivale dell’Inter nella finale di Champions del 31 maggio – ad Appiano Gentile si riflette anche sul futuro di Martinez.

Considerando i tanti possibili affari in piedi con la Fiorentina – da Moise Kean a Pietro Comuzzo, non sono pochi i prospetti viola che interessano all’abile dirigente – il portiere spagnolo potrebbe finire proprio alla corte di Raffaele Palladino se il veterano e connazionale David De Gea, protagonista di una stagione da incorniciare, non dovesse accettare l’opzione di rinnovo fino al 2026 del suo contratto in scadenza. Le prossime settimane saranno decisive per capire le intenzioni dell’ex Manchester United.