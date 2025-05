L’Inter ha comprato un giocatore pazzesco: come Cristiano Ronaldo!

Il duo Marotta-Ausilio ci ha visto lungo, ancora un assist e un gol sulle orme di CR7 prima del passaggio ufficiale in nerazzurro

Dalla finale di Champions League contro il PSG in programma a fine mese, al ferrato testa a testa con il Napoli per lo Scudetto. L’Inter si appresta a vivere gli ultimi istanti del proprio cammino stagionale in uno stato di fibrillazione generale. Proprio perché tutto è ancora aperto. O la va o la spacca, senza mezze misure.

Parte del popolo nerazzurro, però, è altrettanto curioso di conoscere quale sarà il destino della rosa in vista della prossima stagione, fra cessioni tutt’altro che scontate ed investimenti necessari che costringeranno Oaktree a metter mano al portafogli.

In questo scenario, urge un attaccante di ruolo. O al più qualcuno che sappia fungere da jolly di raccordo fra attacco e centrocampo, lungo la trequarti. Magari con un buon bagaglio di esperienze al seguito e che possa offrire la garanzia di non sfigurare nelle circostanze in cui non dovessero esser presenti Lautaro Martinez e Marcus Thuram, gli unici due veri insostituibili di Simone Inzaghi.

Difficile però che all’interno dei discorsi di mercato tenuti finora dalla dirigenza si sia parlato di fuoriclasse dalle cifre stellari, in stile Cristiano Ronaldo.

Piuttosto, l’Inter cercherà di strappare il miglior accordo possibile alle migliori condizioni possibili. Proprio come fatto qualche mese fa con la Dinamo Zagabria, per il passaggio di consegne del cartellino del centrocampista offensivo croato Petar Sucic.

Sucic incanta ancora l’Inter, assist e gol in pieno stile Cristiano Ronaldo

Il fatto che Sucic sia ormai promesso all’Inter non è certo una novità, sebbene manchi ancora l’ufficialità di un affare che è destinato a chiudersi non appena apriranno i battenti della sessione estiva straordinaria a giugno.

Quel che invece fa notizia è l’affinità di Sucic al fuoriclasse portoghese: nell’ultima apparizione con la maglia del club croato in campionato, il calciatore ha rifilato un assist ed un gol sensazionale, da punta vera, ai danni dello Slaven Koprivnica.

Al termine dell’azione del momentaneo 4-0, il ventunenne ha esultato richiamando il marchio di fabbrica di Cristiano Ronaldo, con tanto di saltello finale ed urlo liberatorio.

Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei tanti appassionati nerazzurri, ormai impazienti di vedere all’opera il nuovo colpo del duo Marotta-Ausilio. Va infatti ricordato che Sucic potrà prender parte al Mondiale per Club alle dipendenze di Inzaghi e verosimilmente verrà impiegato sin dalle prime battute della rinnovata competizione internazionale, così da inserirsi in meccaniche di gioco ancora sconosciute.