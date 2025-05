PSG-Inter, designato l’arbitro della finale Champions: c’era nel 2023…

Il direttore di gara rumeno torna ad arbitrare i nerazzurri per la quarta volta in carriera, riappare in una finale internazionale

Fra poco meno di venti giorni a partire dalla data odierna, Paris Saint-Germain e Inter si affronteranno sul terreno di gioco dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, nella speranza di concludere il proprio cammino di Champions League da vincenti. Psg-Inter, designato l’arbitro della finale Champions (LaPresse) – Interlive.it

In vista di una finale tanto delicata e fortemente sudata, sulla quale sono puntate le attenzioni dell’intero movimento calcistico internazionale, l’UEFA ha diramato con largo anticipo un comunicato ufficiale sui propri canali, all’interno del quale vengono rese note le scelte sul personale che comporrà il quartetto arbitrale di stanza.

Il fischietto rumeno Istvan Kovacs, si apprende, sarà il direttore di gara. Quest’ultimo coadiuvato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Il collega Joao Pedro Silva Pinheiro avrà responsabilità da quarto ufficiale, mentre in sala VAR sono stati selezionati Dennis Johan Higler, Catalin Sorin Popa e Paulus Van Boekel (a supporto).

L’Inter ritrova Kovacs in finale, tanti recenti incroci con il PSG

Per Kovacs si tratterà della primissima direzione di una finale di Champions League della sua carriera in questo ruolo, ma non in termini assoluti.

Il rumeno aveva già partecipato in qualità di quarto uomo alla finale di Istanbul dell’ormai lontano 2023, teatro della sfida fra l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola sotto la guida di Szymon Marciniak (visto invece nella semifinale di ritorno col Barcellona, ndr).

Oltre a quell’apparizione, Kovacs ha incrociato l’Inter in altre tre circostanze, tutte afferenti alla Champions League:

Shakhtar Donetsk-Inter 0-0 , partita della fase a gironi del Girone D, stagione 2021/2022;

, partita della fase a gironi del Girone D, stagione 2021/2022; Inter-Atletico Madrid 1-0 , ottavo di finale d’andata, stagione 2023/2024;

, ottavo di finale d’andata, stagione 2023/2024; Inter-Arsenal 1-0, partita della fase a girone unico, stagione 2024/2025.

Il bilancio nei confronti dei nerazzurri appare dunque complessivamente positivo. Meno brillante invece quello del PSG sotto la sua esperta guida internazionale: