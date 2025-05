Scoppia la bufera Acerbi, ‘denuncia’ ufficiale: “È lo stesso uomo”

Il tifoso è capace di passare in un battito di ciglia dalla critica più feroce all’elogio, e viceversa. Capita anche ai giornalisti

Ormai in pochi si scandalizzano di fronte a un giornalista che muta opportunisticamente opinione su un fatto o un personaggio. Talvolta, il cambio di giudizio è del tutto naturale e giustificato: rispecchia un’analisi circostanziale, cioè legata alla nuova contingenza o un nuovo punto di vista. Eppure c’è chi non riesce a sopportare certi agili passaggi da una sponda all’altra del giudizio da parte di chi, per lavoro, dovrebbe puntare sempre all’obiettività e alla chiarezza.

Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha di recente voluto commentare il monologo del noto giornalista Massimo Gramellini dedicato al centrale nerazzurro dopo l’eroica prestazione nella semifinale di ritorno di Champions contro il Barcellona. In quel monologo Gramellini ha appunto elogiato Acerbi descrivendolo come un eroe contemporaneo: un atleta capace di rinasce dopo mille problemi personali e professionali.

Con grande pathos, e sul modello di analisi del personaggio già compiute nei giorni scorsi dalla stampa internazionale, Gramellini ha voluto raccontare tutte le difficoltà che il centrale nerazzurro ha superato. I problemi familiari, la depressione, la malattia… Alla Scarpari questa glorificazione del marito non è piaciuta più di tanto. E senza troppi giri di parole, la donna ha denunciato un atteggiamento di fondamentale incoerenza nelle parole del giornalista. Soprattutto rispetto a un precedente commento che egli aveva fatto sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus.

Eroe o carnefice: chi è il vero Acerbi?

In quell’occasione, quando Acerbi fu accusato di razzismo, Gramellini aveva affermato che la giustizia doveva dare ragione al difensore dell’Inter, mentre la ragione era senza dubbio dalla parte di Juan Jesus.

Di conseguenza la Scarpari ha espressamente accusato Gramellini di aver cambiato atteggiamento a seconda delle circostanze. Dopodiché la donna ha aggiunto un altro dettaglio importante: il giornalista, che non ha mai avuto e non può avere la conoscenza necessaria per parlare della vita di Acerbi, avrebbe dovuto astenersi dall’elogiarlo dopo avergli puntato il dito contro.

“Bellissime parole“, ha scritto l’avvocatessa su una storia pubblicata su Instagram e poi con un commento direttamente sotto il video del monologo del giornalista, “un po’ in antitesi con quelle rilasciate in occasione della vicenda Juan Jesus-Acerbi…”

“Eppure, signor Gramellini, si sta parlando dello stesso giocatore, dello stesso uomo, con lo stesso passato e gli stessi ostacoli di vita. Solo che allora il carro su cui salire era diverso, vero? Per questo dico: parole bellissime ma il signore qui, con tutto il rispetto, non ha né il titolo né le conoscenze della vita di Francesco per pronunciarle“, ha concluso la moglie del centrale ex Lazio.

La reazione della moglie di Francesco Acerbi ha alimentato il solito dibattito poco lucido tra tifosi. E di nuovo le opinioni contrastanti sulla questione e sull’uomo sono state dirette innanzitutto dalla fede calcistica. E dunque?

Gramellini può elogiare senza cadere in contraddizione o apparire ipocrita Acerbi, concentrandosi sui suoi traguardi sportivi. E al contempo può serbare delle riserve sull’uomo che ha immaginato colpevole di insulti razzisti nei confronti di un collega. Da ottimo narratore ha puntato su ciò che sapeva poter emozionare il pubblico, facendo leva sul vissuto del calciatore. Nella questione precedente gli importava poco difendere o provare a difendere lo stesso uomo. E lo stesso vale per tutti gli sportivi che hanno puntato troppo facilmente il dito.