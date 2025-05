Serie A nel caos: rinviano la partita dell’Inter

Il pareggio fra Napoli e Genoa rimette l’Inter in corsa Scudetto, ma la Lega non sa cosa fare con il calendario: si teme l’ennesima beffa

Un solo punto di distacco: alla fine, al Napoli occorrono due vittorie su due per lo Scudetto. Un solo passo falso, e l’Inter potrebbe tornare davanti. E non si esclude la possibilità di uno spareggio. In questo senso, la lotta per lo Scudetto tra azzurri e nerazzurri sta già creato tanto imbarazzo alla Lega, per quanto concerne la gestione del calendario della Serie A.

La penultima giornata è già ufficiale: Inter e Napoli giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio. Il problema riguarda la trentottesima giornata, l’ultima, che potrebbe essere anticipata per permettere un eventuale spareggio. Il calendario delle ultime due giornate di Serie A rischia dunque di essere rivoluzionato dopo il passo falso degli uomini di Conte contro il Genoa di Viera.

Stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’ultimo turno potrebbe infatti essere anticipato di qualche giorno in virtù della possibilità di uno spareggio tra le due squadre in cima alla classifica. A fronte dell’impegno dell’Inter del 31 maggio in finale di Champions League contro il PSG bisognerebbe evitare di mettere in difficoltà l’Inter, già penalizzata durante gli ultimi turni di coppa.

In questo senso, si starebbe ragionando sulla possibilità di fissare lo spareggio Scudetto non più tardi di domenica 25 o lunedì 26 maggio. Di conseguenza, però, bisognerebbe prendere anche in considerazione la possibilità di anticipare l’ultimo turno. Tutto ciò prima ancora di capire se realmente le due squadre possano o mano arrivare a pari punti.

Caos calendario, sfide da modificare: gli incastri

A oggi l’Inter sa che dipende tutto dal Napoli: lo dimostra il fatto che Inzaghi, da due gare, sta schierando le riserve. L’ultimo pareggio dei partenopei potrebbe però aver cambiato qualcosa. Ora Inzaghi potrebbe anche forzare il ritorno in campi di quei giocatori che erano stati messi a riposo, in vista della finale di Champions.

Ciò che appare lampante è che l’Inter dovrà far fatica fino all’ultimo. Fra discorso Scudetto non ancora chiuso, passi falsi del Napoli e calendario incerto, bisognerà continuare a star concentrati fino all’ultimo. Come ha detto Bisseck prima della sfida contro il Torino, se i nerazzurri non avessero più creduto nello Scudetto non si sarebbero presentati così motivati in campo.

Dunque, se Inter e Napoli dovessero arrivare a pari punti, si giocherà uno spareggio Scudetto il 25 o 26 maggio, anticipando l’ultima giornata a tre giorni prima (come minimo). Invece, se il Napoli dovesse mantenere il vantaggio, l’ultima giornata si svolgerà regolarmente il 25 maggio. Poi c’è un altro se… Se il Cagliari fosse ancora in lotta per la salvezza, potrebbe essere difficile anticipare la partita.

La Lega Serie A sta ancora valutando la situazione. Bisogna cercare di trovare una soluzione che garantisca la regolarità del campionato, ma tutto dipenderà dai risultati delle prossime partite. Per esempio, far giocare Parma-Napoli con gli uomini di Chivu già salvi e quindi in clima di festa potrebbe essere pericoloso per l’Inter.

Le partite con medesimi obiettivi (Scudetto, retrocessione, qualificazioni varie), per regolamento, dovrebbero essere giocate in contemporanea nelle ultime due giornate. Modificare questa regola potrebbe essere destabilizzante anche per i tifosi. E quindi?

Tutte in contemporanea: questa sembra l’unica soluzione logica. Ma la Lega potrebbe anche uscirsene con qualche sorpresa. Si teme il caos!