Clamoroso ritorno di Dzeko: sacrificio sull’ingaggio

Il taglio salariale sarebbe inevitabile per la permanenza al Fenerbahce, si riaprono le porte di un ritorno in Serie A per l’ex centravanti nerazzurro Dzeko

Edin Dzeko ha fatto sognare milioni di tifosi nel momento di maggior bisogno di un’Inter (momentaneamente) orfana di Romelu Lukaku, così da non lasciare l’intero peso offensivo sulle spalle di Lautaro Martinez. E chissà cosa potrebbe ancora fare alle dipendenze di Simone Inzaghi, in un reparto spesso privo di idee.

Concluso il percorso in nerazzurro con un pizzico di rammarico per far spazio all’erede Marcus Thuram, però, il centravanti bosniaco si è poi dovuto reinventare tra le file del Fenerbahce con prestazioni di livello assoluto. Mettendo da parte, forse in via definitiva, il proprio passato a tinte tricolori.

Adesso però, a due anni di distanza dal giorno in cui aveva siglato il nuovo accordo, Dzeko può nuovamente scegliere cosa fare a partire dalla prossima stagione, perché in scadenza di contratto.

Fra le varie opzioni a sua disposizione, rispunta la pista di un ritorno in Serie A. Seppur questa non contempli il nome dell’Inter, sulla scia delle indicazioni di svecchiamento della rosa impostate da Oaktree. Rifiondarsi su Dzeko, infatti, comporterebbe entrare in contrasto con la politica del fondo statunitense.

Dzeko in scadenza ma l’Inter è lontana, 2 milioni dalla Fiorentina

Onde evitare che il cartellino di Dzeko possa sfumare a parametro zero, il Fenerbahce avrebbe tentato l’approccio al rinnovo mediante una formula al ribasso rispetto all’ingaggio attuale percepito da 4,2 milioni stagionali.

Tale formula, però, non sarebbe stata ancora presa in seria considerazione da parte del suo entourage, entrato invece in contatto con altre realtà internazionali di rilievo.

Fresca di discussioni è addirittura la Fiorentina, come riportato da ‘Sportmediaset’, sulla base degli ottimi rapporti lavorativi che intercorrono fra le parti.

I dirigenti della Viola avrebbero anzitutto sondato il terreno, chiedendo al potenziale candidato per l’attacco di Raffaele Palladino se fosse disposto a metter da parte le offerte del Fenerbahce e valutare positivamente il progetto locale.

All’ex Inter e Roma, in ogni caso, non potrebbero venir offerti più di 2 milioni di euro stagionali e su questo aspetto Dzeko dovrà ragionare con maggiore attenzione. Specie se anche tutte le altre offerte estere dovessero convergere verso la medesima cifra. A quel punto, si tratterebbe soltanto di una scelta di cuore.