Contatto Torino-Inter: affare ad un passo, che colpo

La gara domenicale tra i granata e i nerazzurri potrebbe essere stata l’occasione per i nerazzurri per avanzare nell’operazione

In virtù del grande sforzo prodotto nell’epica semifinale Champions contro il Barcellona, nonché per l’annunciato (per alcuni giocatori ‘obbligato’) turnover dopo le fatiche di coppa, qualcuno aveva pensato che la gara contro il Torino avrebbe sancito l’addio definitivo alla corsa Scudetto. Una battaglia che l’Inter di Simone Inzaghi aveva di fato già gettato alle ortiche prendendo zero punti nelle due partite contro Bologna e Roma.

Il destino invece ha voluto premiare gli sforzi di Zalewski e compagni, che allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino‘ si sono resi protagonisti di una gara davvero seria, impreziosita da due gol, uno per tempo, che hanno regolato senza troppi affanni la formazione granata.

Dicevamo del destino perché poi in serata, sorpresa delle sorprese, il Napoli ha fallito clamorosamente l’appuntamento con la vittoria facendosi rimontare due volte da un Genoa che ha davvero onorato l’impegno senza regalare nulla.

Ora, quasi inaspettatamente, l’Inter è rientrata in corsa per il bis in campionato: decisive saranno le ultime due giornate, con un calendario che sulla carta favorirebbe ancora gli azzurri ma che alla prova del campo potrebbe nuovamente arridere all’undici interista.

Marotta insiste per Ricci: colloqui in corso con Cairo

La penultima trasferta stagionale del club milanese – l’ultima gara lontano da Milano sarà sul campo del temibile Como – si è aperta e chiusa con dei colloqui di cui non si ha evidenza in comunicati ufficiali dei due club, ma di cui già si vocifera abbondantemente in sede di mercato.

Non è infatti un mistero che nell’agenda di Marotta (tra l’altro amico personale del patron torinese Urbano Cairo) e Ausilio ci sia da tempo il nome di Samuele Ricci, il profilo designato per il centrocampo nerazzurro della prossima stagione.

Già nella scorsa estate – e timidi tentativi furono fatti anche e gennaio, nonostante il rinnovo pluriennale del giocatore e stante invece il pressing deciso del Milan – la dirigenza nerazzurra aveva provato a convincere il Torino inserendo nell’affare i cartellini di Arnautovic e, in alternativa, quello di Asllani: nulla da fare. L’editore più famoso d’Italia aveva fatto muro, rispedendo al mittente qualsivoglia proposta.

Ora che, grazie ai milionari introiti della Champions, il margine di manovra in entrata del club nerazzurro è sensibilmente più alto, l’ex Ds della Juve è tornato alla carica. Approfittando dell’incontro ravvicinato con la controparte granata per iniziare a tessere la sua diabolica tela.