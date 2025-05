Infortunio Lautaro, i tempi di recupero: le ultime da Milano | INTERLIVE

Le condizioni di Lautaro Martinez tengono in ansia l’Inter per il finale di stagione: le ultime notizie da Milano sui tempi di recupero

Mancano tre partite, 270 minuti regolamentari – forse qualcosa in più – e poi la stagione dell’Inter volgerà al termine. Potrebbero esserci due titoli, i più importanti, o nessuno, ma non verrà comunque intaccato il grande percorso che Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno fatto fino a questo momento.

Per il 31 maggio, c’è anche da fare la conta sugli infortuni e su chi potrà effettivamente prendere parte alle prossime partite di campionato, di avvicinamento anche alla finale di Monaco. Bisogna anche mettere minuti nelle gambe e non perdere la forma proprio in vista dell’appuntamento contro il Psg, per cui gli impegni allenanti saranno comunque fondamentali.

Il calendario prevede prima la Lazio domenica sera, poi il Como e nelle ultime ore non sono arrivate grandi indicazioni da Appiano Gentile. Infatti, Inzaghi ha concesso alla squadra ben due giorni di riposo, a segnalare il grande sforzo fatto negli ultimi mesi e la necessità di staccare la spina. Da domani riprenderanno gli allenamenti e ci saranno le prime valutazioni del caso, soprattutto in vista di domenica.

Le condizioni di Lautaro Martinez: gli ultimi aggiornamenti

Oggi, secondo quanto raccolto da Interlive.it, filtra ancora un po’ di pessimismo sullo stato di forma di Lautaro. L’argentino salterà sicuramente il match contro la Lazio, che potrebbe già essere decisivo per lo scudetto in caso di mancato successo dell’Inter e contestuale vittoria del Napoli.

Iniziano a esserci dei dubbi, però, anche per la partita contro il Como. La priorità dello staff medico in questo momento è non forzare il suo rientro e permettere un completo recupero muscolare dopo lo sforzo fatto al ritorno contro il Barcellona. Non si rischierà nulla, dunque, e per questo potrebbe finire inizialmente in panchina nel derby lombardo ed essere schierato a gara in corso solo se ci fosse davvero bisogno.

Allo stesso tempo, sarebbe importante mettere minuti nelle gambe in vista della finale. Da lunedì prossimo ne sapremo sicuramente di più: intanto, il Toro resta a riposo e con il pensiero fisso sulla coppa dalle grandi orecchie.