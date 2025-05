Inter, triangolo di mercato: la Juventus paga Bastoni

Il difensore centrale della Nazionale italiana fa gola a tanti dopo le grandi prestazioni in Champions League. Affare da 130 milioni di euro complessivi

La prossima estate Inter e Juventus si candidano ad essere tra le protagoniste del mercato. Anche se per motivi diversi. Da una parte i nerazzurri hanno bisogno di ringiovanire la rosa, ma anche di rinforzarla per far sì che competere su tutti i fronti, come fatto in questa stagione, diventi la regola e non l’eccezione. Dall’altra i bianconeri sono attesi all’ennesima rivoluzione dopo una annata fallimentare, che oltre a tanti calciatori potrebbe portare novità anche in panchina e nel ruolo di direttore sportivo.

Naturale, dunque, che possano verificarsi dei derby d’Italia su uno dei tanti obiettivi in comune, ma non solo. Ci sono affari che possono coinvolgere anche club terzi, come nel caso di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale della Nazionale ha stupito l’Europa con le sue prestazioni in Champions League, in particolare proprio il Barcellona, eliminato in semifinale dopo un doppio confronto epico.

Secondo il portale catalano ‘El Nacional’, il tecnico blaugrana Hansi Flick avrebbe chiesto un difensore nel pieno della maturità di piede mancino, che sia bravo anche ad impostare e che abbia già esperienza a livello internazionale. Un identikit che si sposa alla perfezione con la figura di Bastoni. Per provare a convincere l’Inter a cedere il suo numero 95, il presidente Laporta sarebbe pronto a stanziare una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Araujo alla Juve finanzia Bastoni al Barcellona

Ma cosa c’entra la Juventus? E’ ormai noto che il Barcellona non navighi in buone acque dal punto di vista finanziario. Prima di poter procedere con un acquisto, di conseguenza, dovrà esserci una cessione. Il maggiore indiziato in quel ruolo è Ronald Araujo, protagonista in negativo proprio sul gol di Acerbi che ha portato l’Inter ai supplementari. Il centrale uruguaiano è da tempo nel mirino dei bianconeri, che in estate potrebbero tornare alla carica.

In Catalogna sperano che la Juve possa pagare l’intera clausola di rescissione fissata a 65 milioni di euro. Ma a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions, che inevitabilmente condizionerà il mercato bianconero, sembra improbabile che Giuntoli (o chi per lui) possa stanziare una cifra del genere. In Italia non ci sono conferme su questa doppia operazione, anzi: il noto giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha smentito che i blaugrana siano interessati ad Alessandro Bastoni. Mancano una ventina di giorni all’apertura della prima finestra di trasferimenti: non resta che aspettare.