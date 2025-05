Inter-Lazio e non solo: UFFICIALE 14 giornate di squalifica

La partita tra Inter e Lazio sarà fondamentale per la corsa scudetto: in vista del big match, sono arrivate 14 giornate di squalifica

Mancano 180 minuti prima del gong finale del campionato. È arrivato il tempo dei verdetti, di capire chi è davvero la più forte e chi, invece, dovrà accontentarsi di aver lottato fino alla fine. Il Napoli è ancora davanti all’Inter di un punto nella corsa scudetto, una lunghezza che i partenopei dovranno cercare di proteggere anche contro Parma e Cagliari.

L’Inter, invece, con una parte di testa ancora concentrata sulla finale di Champions League del 31 maggio, se la vedrà con la Lazio. Il match contro i biancocelesti non va affatto sottovalutato per i valori che hanno mostrato in questa stagione. In più, la squadra di Baroni ha tutte le motivazioni per vincere e fare bene, soprattutto nell’ottica della corsa al quarto posto.

Dopo la partita contro la Juve, però, il tecnico ex Verona è costretto a fare a meno di uomini importanti, dato che saranno squalificati sia Zaccagni, sia Pellegrini dopo i gialli rimediati contro i bianconeri.

Non solo Inter e Lazio: squalificati per la 37esima giornata

Uno degli eventi che ha attirato di più l’attenzione dei tifosi è il colpo alla nuca di Kalulu su Castellanos che ha lasciato i torinesi in 10 uomini e li ha costretti a difendere praticamente per tutto il secondo tempo. Il Giudice Sportivo ha scelto di punire il francese per due giornate, per cui la sua stagione è finita qui.

In più non ci saranno neppure Savona e Thuram contro l’Udinese – entrambi erano in diffida e sono stati ammoniti. L’Inter, invece, non ha squalificati per la prossima giornata. Di seguito la lista completa degli altri 12 calciatori che non potranno essere in campo – a parte Kalulu, sono stati tutti fermati per una partita.

Zaccagni (Lazio);

Luca Pellegrini (Lazio);

Lautaro Valenti (Parma);

Arthur Atta (Udinese);

Lorenzo Lucca (Udinese);

Lucas Beltran (Fiorentina);

Michael Folorunsho (Fiorentina);

Pedro Pereira (Monza);

Ondrej Duda (Hellas Verona);

Tomas Suslov (Hellas Verona);

Berat Djimsiti (Atalanta);

Leonardo Pavoletti (Cagliari).