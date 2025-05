L’Inter l’ha individuato: sarà il nuovo Acerbi, colpo in Serie A

L’Inter ha già individuato il possibile erede di Francesco Acerbi. I nerazzurri non sono gli unici, in Serie A, sul giocatore

Con il gol segnato al Barcellona, Francesco Acerbi è entrato di diritto nella storia dell’Inter. Un gesto tecnico inaspettato e insperato che ha fatto vivere ai tifosi nerazzurri una serata memorabile e che tale resterà indipendentemente dal risultato della finale con il PSG.

Il difensore nerazzurro sta vivendo un’ultima fase di carriera esaltante. Inzaghi lo ha fortemente voluto dopo l’esperienza alla Lazio. Un rapporto solidissimo quello tra Acerbi e il suo allenatore che durerà almeno per un’altra stagione. Non c’è ancora l’ufficialità ma il numero 15 nerazzurro dovrebbe prolungare l’attuale contratto in scadenza di un altro anno. Lo ha comunicato il presidente Marotta nel corso di un’assemblea degli azionisti in cui ha anticipato la decisione del club di esercitare l’opzione di rinnovo.

La permanenza di Acerbi (e verosimilmente anche quella di De Vrij, anche lui in scadenza) non preclude l’arrivo di un nuovo difensore centrale che l’Inter è intenzionata ad acquistare in estate anche per per preparare l’inevitabile avvicendamento con gli attuali titolari.

L’Inter sull’erede di Acerbi, altro duello con il Napoli

Gianluca Di Marzio ha confermato il concreto interesse dell’Inter per Koni De Winter. Il difensore belga del Genoa non è l’unico obiettivo per il reparto arretrato. I nerazzurri, infatti, sono da tempo sulle tracce anche di Pietro Comuzzo. Il centrale della Fiorentina è stato a un passo dall’addio ai viola lo scorso gennaio con il Napoli che era arrivato ad offrire fino a 35 milioni per prenderlo a stagione in corso.

La Fiorentina ha vacillato prima di decidere di tenere il giocatore e proporgli anche un rinnovo di contratto fino al 2030 che ancora non si è concretizzato. L’Inter monitora la situazione, pronta ad inserirsi per provare a prendere un difensore che ha tutte le caratteristiche per adattarsi al modulo di Inzaghi sia da braccetto di destra che da centrale nella difesa a tre.

Senza rinnovo, la Fiorentina non è intenzionata a fare sconti sulla valutazione di Comuzzo. Servono almeno 35 milioni per provare a convincere i viola a trattare di nuovo la possibile cessione del difensore sul quale anche il Napoli non ha affatto mollato la presa. Pur non essendo più obbligata, grazie ai cospicui ricavi ottenuti da Champions e Mondiale per Club ad effettuare nuovi acquisti finanziandoli con cessioni eccellenti, l’Inter potrebbe reinvestire su Comuzzo l’eventuale ricavo dalla possibile cessione di Bisseck, obiettivo di Tottenham e Manchester United.

Se la Fiorentina dovesse ribadire l’incedibilità di Comuzzo, le alternative per l’Inter non mancano. Oltre a De Winter, l’elenco degli altri potenziali obiettivi dei nerazzurri in Serie A è già piuttosto corposo e annovera Beukema del Bologna, Solet e Bijol dell’Udinese, Gila della Lazio e i due atalantini Hien e Scalvini.