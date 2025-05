Spareggio Scudetto Inter-Napoli: annunciata la data

La Lega Serie A sarà chiamata a risolvere il rebus dell’ultimo turno riservando una data per l’eventuale run-off per il tricolore

L’unica cosa certa, a oggi, è che un eventuale spareggio Scudetto andrebbe disputare prima della finale di Champions in programma il 31 maggio, consentendo ai nerazzurri di avere almeno quattro giorni di allenamento prima del match contro i francesi. Per discuterne in modo sensato conviene però attendere. Cosa? L’esito di tutte le gare della trentasettesima giornata. Con l’Inter sconfitta dalla Lazio e il Napoli vittorioso sul Parma, non avrebbe infatti più senso pensare a una simile soluzione.

Si può solo ragionare per ipotesi. E ipoteticamente, la data più indicata per l’eventuale spareggio sarebbe quella di domenica 25. Se si giocasse lunedì 26 maggio, infatti, il PSG, impegnato sabato 24 in Coppa di Francia, avrebbe quarantotto ore di riposo in più rispetto all’Inter, e i nerazzurri sarebbero di nuovo penalizzati.

Come finirà? Verosimilmente si deciderà tutto nell’ultima giornata. Insomma, Napoli-Cagliari e Como-Inter potrebbero essere i match destinati a sancire la squadra meritevole del tricolore. In caso contrario, l’ultimo turno di A introdurrà lo spareggio. Ecco perché le due gare potrebbero comunque essere anticipate a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio. Proprio in modo da permettere la disputa dell’eventuale spareggio sabato 24 o domenica 25 e lasciare poi una settimana o quasi alla squadra nerazzurra per preparare la finale di Champions di fine mese.

L’orientamento della Lega sulla data del possibile spareggio

Non c’è ancora niente di ufficiale ancora ufficiale. Alla Lega Serie A sanno di dover lavorare attentamente per trovare tutti gli incastri regolari per non rovinare l’epilogo di un torneo dove salvezza, corsa per l’Europa e Scudetto sono ancora in bilico. Il problema, infatti, riguarda anche le squadre in coda alla classifica.

Prendiamo per esempio la situazione dei sardi… Se il Cagliari non dovesse essere già salvo domenica prossima, per mercoledì 21 o giovedì 22 bisognerebbe inserire in calendario anche tutte le gare che coinvolgono squadre in lotta per non retrocedere. La regola, infatti, stabilisce che tutte le squadre coinvolte in un medesimo obiettivo debbano giocare in contemporanea.

Il Mattino, giornale napoletano, si è già sbilanciato dando per certa la data del 25 maggio come giornata scelta dalla Lega per uno spareggio. La stessa data convince anche Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport. Intervistato a Radio Radio, il vicedirettore ha dichiarato: “L’eventuale spareggio scudetto si disputerebbe invece domenica 25 maggio. Questa organizzazione è necessaria perché non si può andare oltre la finale di Champions League, dopo la quale ci saranno gli impegni della Nazionale, il Mondiale per club, e non ci sarebbe più alcuna data disponibile”.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Serie A impone lo spareggio come gara unica e secca, giocata in casa della squadra meglio classificata in campionato in base ai criteri della classifica avulsa. Cioè in base ai punti fatti negli scontri diretti (e qui Napoli e Inter sono pari), differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti (anche qui è pari), differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato (qui l’Inter è in vantaggio) e maggior numero di reti segnate nell’intero campionato (anche qui l’Inter è sopra). La quinta regola è il sorteggio.

Per regolamento, dunque, l’eventuale spareggio dovrebbe giocarsi al Meazza. Ma può sempre intervenire il Viminale, per motivi di ordine pubblico. Inoltre, se lo spareggio dovesse giocarsi domenica 25 a Milano, la partita Milan-Monza dovrebbe essere disputata in un’altra data.

Giocare a Roma è improbabile, dato che per quella giornata è in calendario Lazio-Lecce, che coinvolge squadre in corsa per la Champions e la salvezza. Intanto siamo certi degli orari della prossima giornata. Nove gare fra cui Inter-Lazio e Parma-Napoli si giocheranno domenica 18 alle 20:45. Genoa-Atalanta è l’unica gara in programma il giorno prima, sempre di sera.