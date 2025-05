Bonny-Inter, colpo a sorpresa: tre dati convincono Inzaghi

Il nome di Bonny torna con forza per il calciomercato dell’Inter: ci sono tre fattori decisivi per il colpo voluto anche da Inzaghi

Non è un mistero che l’Inter stia cercando i profili giusti per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Arnautovic e Correa partiranno a parametro zero ed è in bilico anche la posizione di Taremi, nonostante gli ultimi segnali positivi, se arrivasse l’offerta giusta per l’iraniano.

I nomi valutati sono tanti, di cui la maggior parte dalla Serie A, ma spicca quello di Ange-Yoan Bonny. Il francese ha avuto una stagione un po’ altalenante con la maglia del Parma. Gli emiliani hanno anche acquistato Djuric per avere un calciatore di maggiore esperienza, peso e gol lì davanti, ma nella seconda parte di stagione il 21enne è tornato a vibrare, soprattutto con una punta forte fisicamente al suo fianco.

I motivi per cui l’Inter (e Inzaghi) vogliono Bonny

Quando è mancato Thuram in questa stagione l’Inter è sempre andata in difficoltà e non è un caso. Manca un calciatore con caratteristiche simili a quelle del figlio d’arte, capace di allungare la squadra, farla salire e bravo anche nel dribbling. Tra tutti i calciatori accostati al calciomercato dei nerazzurri, Bonny è quello più simile al connazionale francese.

Inzaghi, insieme alla dirigenza, l’ha studiato e lo sa bene. Le heatmap mostrano come le zone calde dell’attaccante siano molto più evidenti a 30 metri dalla porta. Ama svariare e collocarsi su tutto il fronte offensivo per fare da sponda ai compagni, ma soprattutto per ricevere il pallone e puntare la difesa avversari.

Certo, può ancora migliorare sotto il profilo realizzativo e della continuità nell’arco della stessa stagione, ma tutta l’Inter è convinta che possa farlo in nerazzurro e proprio attraverso il lavoro sul campo e compagni come Lautaro e Thuram. Chi pensa a Bonny come un piccolo Lukaku sbaglia: in questa stagione, ha dimostrato di essere molto più capace di restare fuori dall’area che fare da bomber puro, ma è quel tipo di calciatore associativo che può aiutare tutta la squadra.

I margini di miglioramento sono evidenziati da un ultimo dato, quello dei gol attesi: Bonny ha un xG di 9 contro i 6 realizzati. C’è possibilità di crescita chiara, dovuta anche alla giovane età, ma gli ingredienti ci sono tutti per un campione in erba che potrebbe stupire ad Appiano Gentile.