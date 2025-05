Ha convinto tutti, è giunto l’ok definitivo di Simone Inzaghi per il colpo

Simone Inzaghi ha dato il suo ok definitivo. L’Inter è pronta a chiudere un altro colpo di mercato

Un finale di stagione al cardiopalma per l’Inter tra lotta Scudetto con il Napoli e la Champions League in palio nell’epilogo di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain.

C’è grande fermento – e non potrebbe essere altrimenti – nell’ambiente nerazzurro. Ad alimentarlo ulteriormente contribuiscono anche le indiscrezioni di mercato con l’Inter vicina a piazzare un altro colpo dopo l’arrivo di Petar Sucic, pronto ad aggregarsi ai nuovi compagni di squadra già per il Mondiale per Club. Stessa prospettiva che attende l’esterno brasiliano Luis Henrique per il quale – come conferma Gianluca Di Marzio – è previsto un nuovo incontro nei prossimi giorni con l’Olympique Marsiglia per la possibile definizione di un affare da almeno 25 milioni di euro.

Al Mondiale per Club, l’Inter avrà anche un ulteriore rinforzo che si appresta a diventare definitivamente nerazzurro a breve. Inzaghi ha dato il via libera definitivo e la dirigenza è pronta ora a definire il tutto per accontentare sia il tecnico che il giocatore, la cui volontà è chiarissima.

L’Inter è pronta a chiudere: colpo da 6.5 milioni, Inzaghi accontentato

Ci riferiamo a Nicola Zalewski. Il gran gol segnato al Torino ha sancito, di fatto, il verdetto definitivo sull’acquisto a titolo definitivo dell’esterno polacco che ha sempre avuto spazio nelle rotazioni di Inzaghi fin dal suo arrivo dalla Roma lo scorso gennaio. Zalewski, dal canto suo, ha ampiamente ripagato la fiducia dell’allenatore nerazzurro, giocandosi al meglio la grande chance che gli è capitata tre mesi fa. Inzaghi, in particolare, ne apprezza la spiccata versatilità che gli consente di essere schierato in diverse zone di campo e non solo sulla fascia come alternativa a Dimarco.

Era destinato all’Olympique Marsiglia, Zalewski, poi il blitz dell’Inter dopo l’addio di Buchanan ha stravolto la carriera del giocatore che, domenica scorsa dopo lo 0-2 al Torino, si è esposto sulla sua volontà di restare all’Inter. Sarà accontentato. Una conferma ulteriore è arrivata da Matteo Moretto stando al quale mancano solo alcuni aspetti formali da completare per definire una trattativa che porterà 6.5 milioni nelle casse della Roma.

L’Inter, verosimilmente, completerà l’acquisto a titolo definitivo di Zalewski nella finestra di tesseramento che sarà aperta a inizio giugno solo per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club. La dirigenza nerazzurra non dovrebbe chiedere sconti alla Roma nella convinzione che, a 6.5 milioni, Zalewski sia davvero un ottimo affare nel rapporto qualità-prezzo. Con la permanenza del polacco, vedremo quale sarà la decisione dell’Inter su Tajon Buchanan, destinato a tornare in nerazzurro dal Villarreal senza riscatto. L’esterno canadese potrebbe essere ceduto di nuovo anche con l’eventuale inserimento, come contropartita, in una delle trattative su possibili colpi in entrata.