“Inter il mio primo amore, mai alla Juventus”: il doppio annuncio infiamma i tifosi

La storica rivalità che ha dato vita al derby d’Italia raccontata dalle parole di un calciatore che ha rifiutato il trasferimento alla Juve

Quella tra Inter e Juventus è senza dubbi la rivalità più accesa del calcio italiano. Non a caso è stato coniato il termine derby d’Italia per definire la sfida tra le due formazioni che hanno vinto più scudetti e che, prima dello scandalo di Calciopoli e la retrocessione a seguito del processo sportivo, le uniche due che non erano mai state in Serie B.

Una rivalità sentita moltissimo dalle due tifoserie, ma che è stata trasmessa anche a tanti calciatori dell’una e dell’alta squadra. Tanto che i trasferimenti diretti dalla Juve all’Inter e viceversa possono contarsi sulle dita di una mano. Anzi, è capitato che proprio l’antipatia sportiva abbia portato a far saltare un affare fatto. Impossibile dimenticare lo scambio tra Guarin e Vucinic del 2014, quando gli allora presidenti Thohir e Agnelli avevano già trovato l’accordo.

Sul tema è intervenuto anche Sebastien Frey, ex portiere nerazzurro, che in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “L’Inter è il mio primo amore. Mi voleva il Marsiglia, ma dopo aver visto un Inter-Strasburgo di Coppa Uefa con Massimo Moratti scelsi i nerazzurri. Adriano, Mutu e Ronaldo sono stati gli attaccanti più forti con cui io abbia mai giocato”.

Calciomercato, il retroscena di Frey: “Non sarei mai andato alla Juve”

Le confessioni dell’ex portiere transalpino non si limitano al campo, ma riguardano anche il suo rapporto con la religione buddista, il rischio di morire per un virus nel 2019 e la capacità di rialzarsi dopo il brutto infortunio al ginocchio per uno scontro con Zalayeta. Ma soprattutto ha svelato i retroscena di calciomercato della sua carriera, che in Serie A lo ha visto indossare anche le maglie di Fiorentina, Parma e Genoa.

“Mi voleva il Milan, mi voleva il Bayern Monaco, ma anche il Barcellona e la Juventus, l’anno in cui Buffon fu vicino al trasferimento al Manchester City – ha confessato Frey ai microfoni della Rosea – Ma non sarei mai andato ai bianconeri: non potevo macchiare una storia d’amore passando direttamente dalla Fiorentina alla Juve. I tifosi viola mi avrebbero odiato. Sarei rimasto a vita a Firenze, ma un dirigente scelse di farmi la guerra e allora andai a Genova”.