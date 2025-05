Inter, Zirkzee da tempo nel mirino: la decisione del Manchester United | INTERLIVE

L’olandese esploso al Bologna ha chiuso anzitempo la sua stagione in Premier a causa di un infortunio muscolare. Come potrebbe approdare alla corte di Inzaghi

Non è andata secondo le attese, in primis le sue, l’avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United. Di 7 gol e 3 assist in 48 partite, per un totale di 2.238′, è il bottino dell’olandese che ha chiuso a metà aprile la sua stagione e, probabilmente, pure la sua esperienza coi ‘Red Devils’.

Lo scorso 13 aprile, contro il Newcastle, il classe 2001 si è infortunato alla coscia. Un problema al bicipite femorale piuttosto serio arrivato tre giorni dopo la rete realizzata al Lione nel match d’andata, terminato 2-2, dei quarti di Europa League.

I suoi compagni hanno poi vinto il ritorno ai supplementari, eliminando l’Athletic Club in semifinale e conquistando la finale del 21 maggio: al San Mames di Bilbao sarà derby inglese col Tottenham di Postecoglou.

Inutile dire che all’appuntamento avrebbe voluto esserci anche Zirkzee, ma ciò non sarà possibile e così quella col Newcastle rischia di essere stata la sua ultima partita ufficiale col Manchester United.

Il futuro di Zirkzee potrebbe essere in Italia e in quella Serie A dove ha disputato l’annata migliore della sua carriera.

Nel 2023/2024, con 12 reti e 7 assist, l’ex Bayern ha trascinato la squadra allora allenata da Thiago Motta, il quale poi lo avrebbe voluto con sé alla Juventus, a una storica qualificazione in Champions League. Che potrebbe disputare con la maglia dell’Inter? Stamane il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato di un nuovo concreto interesse dei nerazzurri per il 23enne di Schiedam.

Inter, Zirkzee nel mirino: è sulla lista d’uscita del Manchester United e può arrivare il via libera al prestito con diritto/obbligo di riscatto

Zirkzee è un pallino della dirigenza interista fin dalla sua esplosione a Bologna. Non è un bomber, ma ha caratteristiche che certamente mancano al reparto avanzato attuale.

Un anno fa è stato pressoché impossibile affondare il colpo visto che il club di Saputo non scendeva dalla cifra della clausola di 40 milioni e il suo entourage, rappresentato dalla famiglia ma capitanato dal potente agente Kia Joorabchian (do you remember Joao Mario e Gabigol?), a incassare commissioni elevatissime.

Alla fine lo United lo ha pagato qualcosa in più, circa 46 milioni bonus inclusi pur di frazionare in più tranches il pagamento dell’intero cartellino. All’attaccante paga un ingaggio di quasi 6,5 milioni di euro lordi, una cifra alla portata dell’Inter. Lo ‘scoglio’ eventualmente da superare sarebbe sempre quello delle commissioni.

Come appreso da Interlive.it, Zirkzee è sulla lista d’uscita della società di INEOS. In vendita, come lo sono praticamente tutti – potenzialmente – gli altri calciatori della rosa. A ‘Old Trafford’ c’è una sorta di liberi tutti, poiché si punta a rivoluzionare l’organico prendendo elementi più congeniali al tipo di calcio di Ruben Amorim.

L’obiettivo primario è cedere a titolo definitivo e fare subito cassa, ma anche per Zirkzee potrebbe esserci un’apertura al prestito con diritto/obbligo (come già avvenuto a gennaio per Rashford), la formula che può mettere sul tavolo l’Inter.