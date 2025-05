Non si gioca a San Siro: caos Serie A, partita spostata

Si discute della data e non solo. Anche perché prima e dopo si è giocata una partita del genere nel campionato

L’Inter ci crede e non ci crede. Il pensiero è rivolto principalmente alla finale di Champions League contro il PSG di Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Doué e Barcola. Ma come talvolta accade la contingenza potrebbe imporre reazioni immediate e un nuovo piano strutturale per la gestione degli ultimi impegni. Rispetto a una settimana fa molto è cambiato. La Serie A era poco più di un rimpianto: giocatori, staff, dirigenti e tifosi avevano perso ogni speranza riguardo allo Scudetto, Poi, all’improvviso, il sogno è tornato possibile.

Per ora l’Inter teme anche la possibilità di poter sprecare invano altre energie fisiche e nervose. Per questo, l’ambiente gioca al ribasso, facendo finta che sia cambiato poco e niente. Contro la Lazio, i nerazzurri giocheranno con la consueta serietà, ma senza lasciarsi illudere da speranze che poi potrebbero trasformarsi in delusioni.

Anche dell’eventuale spareggio Scudetto è meglio non parlare ancora, anche se tutt’intorno sembra che la preoccupazione dominante sia appunto quella di trovare una soluzione nel caso in cui Napoli e Inter arrivino a fine stagione a pari punti. La Lega non ha ancora pensato a una data: lo farà solo dopo aver visto i risultati di domenica di azzurri e nerazzurri.

Di certo, se il tricolore non potrà essere assegnato nel prossimo weekend, toccherà trovare gli incastri giusti per spostare l’ultima giornata di A per Napoli e Inter a giovedì 22. In modo da poter poi disputare lo spareggio domenica 25 e dare modo ai nerazzurri di prepararsi senza troppo affanno per l’appuntamento di fine mese di Champions.

Meazza od Olimpico: scontro sullo spareggio

E poi c’è anche la questione della sede. Per regolamento, la gara dovrebbe giocarsi al Meazza. E questo perché, in termini di classifica avulsa, l’Inter sarebbe sopra il Napoli. Ma non è escluso che si possa preferire un campo neutro. Quale? Per esempio, l’Olimpico a Roma. Dipenderà dal Viminale.

Ne ha parlato oggi il Corriere dello Sport: “Stando al regolamento, dovrebbe essere San Siro, visto che, con gli scontri diretti terminati entrambi 1-1, l’Inter ha una migliore differenza reti. Tuttavia, per motivi di ordine pubblico è previsto che il Viminale possa imporre il cambio di sede“.

Sul quotidiano sportivo si ipotizza che la scelta potrebbe ricadere sull’Olimpico. Ma anche in questo caso potrebbero sorgere dei problemi: in quel weekend a Roma si dovrebbe disputare pure Lazio-Lecce… Per il Corriere è un motivo in più per mettere in conto che l’intera ultima giornata si disputi mercoledì 21, oppure giovedì 22.

Rimonta assai complicata ma non impossibile

Parliamoci chiaro: è molto improbabile che si arrivi davvero a uno spareggio. Entrambe le squadre dovrebbero infatti perdere punti negli ultimi due turni. L’Inter dovrà scontrarsi con la Lazio, che ha voglia di vendicarsi del 6-0 subito all’andata e che spera ancora di raggiungere il quarto posto (oggi è a pari punti con la Juve ma sotto per scontri diretti e differenza reti).

Il Napoli di Antonio Conte, a sorpresa fermato da un Genoa infarcito di primavera e seconde linee, dovrà affrontare Parma e Cagliari, due squadre ancora non matematicamente salve ma non così temibili dal punto di vista tecnico.

L’evento dello spareggio è dunque improbabile, ma la Lega non vuole farsi trovare impreparata e quindi si organizzerà presto per affrontare una simile possibilità. Dopo aver vinto sul Barcellona in Champions, l’Inter ha riacquistato entusiasmo e voglia di imporre il proprio gioco su tutti gli avversari, ma il Napoli ha ancora un piccolo, importantissimo vantaggio.