Sampdoria in Serie C: affare in chiusura per l’Inter

La Sampdoria se ne va tra le lacrime e saluta la Serie B: c’è subito un intreccio con l’Inter in sede di calciomercato

La serata di ieri è stata storica per il calcio italiano. La Sampdoria, infatti, dopo i problemi societari, i cambi in panchina, una squadra rivoluzionata, che non ha mai davvero reso secondo le aspettative, è passata dalla speranza di ritornare nella massima serie alla discesa in Serie C. È la prima volta nella storia, un tonfo irrecuperabile e doloroso per una piazza prestigiosa e con gran seguito nel nostro Paese e non solo.

Le lacrime, il dolore e l’eco mediatico la fanno da padrone nelle ultime ore – e non potrebbe essere altrimenti -, ma intanto anche sul calciomercato ci sono delle dinamiche importanti da tenere in considerazione e che riguardano anche l’Inter.

C’è un nome in particolare che farà parlare di sé anche in futuro e che rappresenta un prospetto parecchio importante su cui si baserà anche il destino dei nerazzurri.

L’Inter decide il futuro di Akinsanmiro: addio Sampdoria

Nell’ambito di un progetto inizialmente importante per i blucerchiati, si è concluso l’affare tra l’Inter e i liguri che ha portato Akinsanmiro in Serie B. Uno dei talenti più importanti provenienti dalla Primavera si è trasferito un po’ più a ovest in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Era un modo per valorizzare il centrocampista in un gruppo importante e molto ambizioso. Considerato lo psicodramma calcistico che ha colpito il club, il suo approccio al calcio dei grandi è stato comunque sufficiente dato che ha totalizzato 35 presenze, anche se molte dalla panchina.

Ora l’Inter deve ragionare in maniera concreta sul futuro di un ragazzo che non si può disperdere. È probabile un nuovo prestito in Serie B, ma non è da scartare anche la possibilità che si aggreghi alla nuova squadra B che verrà iscritta in Serie C e con la quale potrà affacciarsi anche in prima squadra. L’importante è che venga scelto un club che garantisca alto minutaggio al calciatore, pronto a esplodere sulla scena italiana.