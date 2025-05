Adios Inter, il Real Madrid paga la clausola: ufficiale a breve

Il primo colpo per il Real Madrid di Xavi Alonso è un centrale: il costo è vicino ai 60 milioni. E l’Inter osserva impotente

Era stato accostato anche ai nerazzurri. Ma per l’Inter nomi del genere, in questa fase storica, sono tabù. Con 60 milioni, magari lordi, Beppe Marotta deve gestire tutti i colpi in entrata. Nonostante la finale di Champions e il bilancio finalmente in positivo, Oaktree non darà il via libera a spese pazze.

Eppure gli introiti derivanti dall’ottimo cammino in Champions League e dalla partecipazione al Mondiale per Club porteranno nelle casse dell’Inter un sacco di soldi: quasi 200 milioni di euro, in tutto. La speranza dei tifosi è che la proprietà investa almeno la metà del tesoretto per chiudere dei colpi all’altezza delle aspettative.

La sensazione è che la dirigenza stia lavorando a sei nuovi acquisti, di cui uno già chiuso: Sucic dalla Dinamo Zagabria. L’altro nome caldo è quello di Luis Henrique dal Marsiglia a circa 25 milioni di euro. Poi usciranno altri 6 milioni per il riscatto di Zalewski dalla Roma.

Potrebbe poi arrivare un altro centrocampista (un vice Calhanoglu, in relazione alla possibile uscita di Asllani). Gli altri due colpi sicuri sono l’attaccante e il difensore centrale. Per nessuno di questi profili l’Inter sembra intenzionata a spendere più di 25 milioni. Il centrale potrebbe dunque essere Lukumì del Bologna. In alternativa, si pensa ancora a Bijol dell’Udinese e a De Winter del Genoa. Il quarto nome è quello di Sam Beukema, sempre del Bologna.

59 milioni per un centrale: il Real brucia l’Inter

Chi parlava di gente come Huijsen non ha ben capito quali sono i piani e i limiti dell’Inter. L’ex Juve, infatti, finirà al Real Madrid. I Blancos, quasi sicuramente, pagheranno clausola da 59 milioni di euro. Secondo i media spagnoli l’ufficialità arriverà già nei prossimi giorni.

Pochi dubbi sul fatto che il club iberico sia da tempo in contatto diretto con i procuratori di Dean Huijsen e abbia già incassato il sì del difensore. Il Bournemouth non potrà opporsi, dato che il Real pagherà la clausola di rescissione.

E i nerazzurri? Il nome più forte circolato in questi mesi è quello di Jakub Kiwior, seguito anche dalla Juve e dal Napoli. In Inghilterra scrivono che l’Arsenal venderebbe cedere il classe 2000 per fare cassa e che il ragazzo stia fremendo per cambiare casacca.

Un centrale giovane sotto i 15 milioni

Molto dipenderà dal budget a disposizione. L’idea potrebbe essere quella di porre un tetto massimo di spesa, in modo da poter intervenire in più reparti. Con una spesa massima di 15 milioni per il nuovo centrale, e mettendo in conto la permanenza di Acerbi e de Vrij, l’Inter potrebbe anche virare su un ragazzino.

Per esempio sul ventiduenne Quansah del Liverpool. Il centrale inglese è un profilo che per caratteristiche sembra adatto alle direzioni imposte dalla proprietà americana: un giovane con ampi margini di crescita e dalle pretese economiche non esagerate. Bisognerebbe però convincere i Reds alla cessione.

Un altro giovane monitorato è il classe 2005 Filippo Mané, giovane ma già strutturato difensore centrale italiano in forza alla seconda squadra del Borussia Dortmund e nel giro dell’Under 20 azzurra.

Buon fisico, buone doti atletiche e ottime doti tecniche.