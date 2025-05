Castro come Lautaro: c’è un dato che lo dimostra

Santiago Castro è uno degli obiettivi dell’Inter sul prossimo calciomercato: un dato dimostra la sua somiglianza con Lautaro Martinez

L’Inter pensa al futuro e passa dagli obiettivi e dalle scelte che potrebbero essere effettuate in sede di calciomercato. Tra questi c’è sicuramente Santiago Castro. L’attaccante del Bologna, che ieri ha vinto la Coppa Italia con i rossoblù, è entrato da tempo nel mirino dei nerazzurri per rinforzare l’attacco.

In questa stagione, ha fatto molto bene con i felsinei pur non trovando grande continuità in zona gol. Le sue caratteristiche principali restano la protezione del pallone, il fiuto per il gol e il tiro dalla distanza, per cui in molti lo accostano – anche a livello di movenze – al primo Lautaro Martinez.

Abbiamo studiato i dati sul campo del bomber nel mirino di Marotta e Ausilio e sono emersi dei dati che supportano questa tesi senza molte obiezioni.

Santiago Castro come Lautaro Martinez? Parla in campo

Per prima cosa, abbiamo confrontato le heatmap, soffermandoci soprattutto su quelle dell’attaccante del Bologna. È emerso che Castro ama frequentare tutto il perimetro dell’area di rigore, la zona più calda per lui. Questo vuol dire che ama il lavoro con la squadra, ma anche trovare lo spazio giusto per fare male al tiro.

Lo stesso succede per Lautaro, che di fatto si trova alla grande con un altro bomber davanti a lui ad allungare la squadra e creargli spazio al limite – succedeva con Lukaku e succede ora con Thuram.

In Coppa Italia, Castro ha un rating addirittura di 7.83 e non a caso il suo Bologna ha vinto la coppa. Inoltre, anche sotto il profilo della voglia, della mentalità e della cattiveria ricorda molto il capitano quando è arrivato all’Inter. Insomma, di fronte a lui c’è un futuro radioso e i nerazzurri farebbero bene a puntarci per farlo crescere al fianco del suo alter ego.