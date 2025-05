Chiamata dalla Premier, l’Inter è pronta a dire sì: via per 18 milioni

La cessione è tutt’altro che da escludere per uno dei nerazzurri. L’Inter è pronta a valutare offerte tra i 18 e i 20 milioni

Cambierà tutto nel mercato estivo dell’Inter rispetto alle scorse stagioni. Finalmente, dopo anni in cui il club nerazzurro è stato costretto a cessioni eccellenti per finanziare colpi in entrata, stavolta Marotta e Ausilio avranno maggiori margini di manovra grazie ai cospicui ricavi in arrivo grazie al cammino in Champions League e alla prossima partecipazione al Mondiale per Club.

Cessioni che comunque ci saranno e non ci riferiamo solo agli addii a parametro zero di Correa e Arnautovic. Già al momento non mancano i possibili indiziati a lasciare il club nerazzurro. Nei giorni scorsi, indiscrezioni di stampa provenienti dall’Inghilterra hanno confermato il concreto interesse di Manchester United e Tottenham per Yann Aurel Bisseck che l’Inter valuta almeno 40 milioni, costo che potrebbe permettere all’Inter anche di iscrivere una cospicua plusvalenza in bilancio.

Addio all’Inter, attenzione alla Premier League e non solo

Premier League che potrebbe essere anche la destinazione di Kristjan Asllani, altro calciatore per il quale l’Inter valuterà possibile offerte in estate. Schierato prevalentemente da Inzaghi come vice Calhanoglu in questa stagione, Asllani dovrà fronteggiare la concorrenza il prossimo anno di Petar Sucic, centrocampista croato che i nerazzurri hanno acquistato proprio per rinforzare quella zona del campo.

Un nuovo arrivo che potrebbe indurre lo stesso centrocampista albanese a valutare possibili opportunità che possono garantirgli una maggiore continuità di impiego. L’Inter valuta Asllani tra i 15 e i 20 milioni. Verosimilmente, qualora dovesse arrivare un’offerta entro questo range di prezzo, l’Inter non tratterrebbe il giocatore per il quale si sarebbero già mossi club due club di Premer League ovvero West Ham e Wolverhampton.

Per Asllani non è affatto da escludere una permanenza in Serie A. L’Inter infatti potrebbe provare ad inserirlo in alcune trattative su possibili colpi in entrata. Il centrocampista albanese piace a Bologna e Torino, due club in cui giocano alcuni calciatori già da tempo accostati all’Inter come Santiago Castro, Sam Beukema e Samuele Ricci, quest’ultimo ambito anche dal Milan. Inter che segue per la mediana anche Morten Frendrup, destinato a lasciare il Genoa a fine stagione.

Insomma, le opzioni per Asllani non mancano qualora l’Inter dovesse avallarne la cessione subito dopo la conclusione del Mondiale per Club. L’ex Empoli – lo ricordiamo – ha un contratto ancora lungo con il club nerazzurro che va in scadenza nel 2028. Quest’anno sono state 33 le presenze in nerazzurro di Asllani con tre gol all’attivo tra Serie A e Coppa Italia.