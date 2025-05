Inter, bufera Scudetto: “La Lega vuole darlo al Napoli”

Un nuovo caso sta attirando l’attenzione mediatica a poche ore dal weekend decisivo per lo scudetto: scoppia un caso tra Inter e Napoli

Mancano solo due partite, 180 minuti e poi sapremo chi conquisterà lo scudetto tra Inter e Napoli e chi dovrà accontentarsi del secondo posto in classifica. La situazione è tiratissima e dopo il prossimo weekend ne sapremo sicuramente di più. Infatti, i nerazzurri dovranno vedersela con la Lazio in casa, mentre la capolista andrà a Parma, tentando di mantenere un punto di vantaggio.

Insomma, ogni dettaglio può fare la differenza, figuriamoci le designazioni arbitrali, che generano sempre molta attenzione in qualsiasi momento dell’anno. Quello che è successo nelle ultime ore lo dimostra con particolare efficacia.

Infatti, Inter-Lazio è stata affidata a Chiffi, ma l’AVAR del match sarà Guida. Proprio questo nome ha raccolto grandi critiche e una vera e propria bufera tra i tifosi nerazzurri, soprattutto sui social.

Scoppia la bufera arbitrale prima di Inter-Lazio

Il nome di Guida non convince per nulla, non tanto per le qualità del direttore di gara, quanto per la decisione che ha preso non molto tempo fa. Infatti, aveva dichiarato di aver deciso di non voler più arbitrare il Napoli perché non si sentiva più sereno per lui e per la sua famiglia.

Guida, infatti, è nato a Pompei e vive e frequenta il capoluogo di regione, per cui non era tranquillo qualsiasi scelta prendesse, soprattutto per paura di ritorsioni. Molti tifosi nerazzurri si sono esposti sui social chiedendosi come faccia a compiere scelte serene in un’occasione così delicata, come potete vedere di seguito.

Chiffi, Meli, Alassio, Marcenaro, Di Paolo e Guida, hanno schierato gli Avengers al completo.#InterLazio pic.twitter.com/PwRbKg4wHG — ⭐️ 𝐕𝐆 ⭐️ (@NonConoscoVG) May 15, 2025

Guida ha ammesso di aver paura e ha chiesto di non arbitrare il Napoli. Però a quanto pare può essere l’assistente Var di una partita dell’Inter che si gioca lo scudetto con il Napoli punto a punto. Su questa cosa qui c’è troppo silenzio. Troppo. #FCIM — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) May 15, 2025

Mi spiegate come e’ possibile avere la designazione per l’Inter di Guida in questo momento del campionato? Uno che ha dichiarato di non voler arbitrare il Napoli per la sicurezza della sua famiglia. Con quale stato d’animo potrebbe esprimere un parere?? — ⭐️Malamente⭐️ (@stillers1971) May 15, 2025

Il “signor” Guida che, insieme a Maresca, hanno deciso di non arbitrare il Napoli per stare “tranquilli” con i figli, però se l’è sentita di esser a disposizione come Assistent VAR in una partita dove si gioca lo scudetto la rivale del Napoli, dico bene?

CHE GRANDISSIMA PORCATA pic.twitter.com/7Y7DJg15nN — Samuele Cacciólo (@SamCacciolo) May 15, 2025

Lo scudetto è perso per carità, però poi qualcuno mi spiega come possa esserci Guida all’assistenza al Var di Inter-Lazio, dopo aver dichiarato di aver paura ad arbitrare il Napoli. Tutto nella norma, mancherebbe altro. — Duca Andrea (@DucaAndrea85) May 15, 2025

Guida con quelle dichiarazioni aveva evidentemente mostrato una difficoltà, non puoi metterlo nella situazione attuale del campionato nella partita dell’inter. Domenica Inter e Napoli sono come una unica cosa. Grave — L’importante è il percorso (@interemia_2) May 15, 2025

Se non voglio arbitrare il #Napoli per ragioni di sicurezza, come posso arbitrare in sicurezza l’avversario del Napoli nella lotta per lo scudetto, peraltro in un incontro decisivo?#AIA#Guida #InterLazio pic.twitter.com/dpTkX1NkNH — Bonconte ⭐️⭐️ (@Pliis3) May 15, 2025

Marotta deve farsi sentire.

La lega sta facendo l’impossibile pur di consegnare lo scudetto al Napoli . L’accoppiata Chiffi Guida è un insulto allo sport e a tutti i principi di lealtà,eticità e trasparenza dello sport. Una roba da quarto mondo #InterLazio — Diego ⭐️⭐️ (@mitrandirr) May 15, 2025

C’è addirittura chi ci vede un disegno più grande e ha chiesto a Marotta di farsi sentire in Lega e pensa che c’è chi preferirebbe il Napoli vincesse lo scudetto. Insomma, un putiferio bello e buono che anticipa la partita.