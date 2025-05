Oriali all’Inter, lite furibonda: “Stacci lontano o ti picchio”

Svelato il retroscena dell’ex team manager nerazzurro sulla sua fede calcistica, il duro scontro con Paratici e la possibile separazione da Conte

Il Napoli corre spedito verso la conquista del quarto scudetto della propria storia, ma quel singolo punto di distanza dall’Inter inseguitrice non basta per far sollevare le bandiere al vento in segno di festa.

Due partite da centottanta minuti complessivi di tempo rimanente, del resto, sono ancora un’infinità. Antonio Conte e Simone Inzaghi, questo, lo sanno bene.

Nell’attesa di conoscere l’epilogo della lotta intestina al vertice della classifica di Serie A, il giornale ‘La Verità’ ha rivelato qualche giorno fa un curioso retroscena relativo a presunte dichiarazioni del team manager del Napoli, Lele Oriali, sul suo futuro al seguito di Conte, nuovamente accostato alla Juventus al termine della stagione.

“Questa volta non potrei mai andare dove va lui“, si legge. L’indiscrezione, prontamente smentita dal club azzurro per non destabilizzare l’ambiente a ridosso delle fasi conclusive in piena lotta Scudetto, affonda le proprie radici nella fede calcistica del dirigente, dichiaratamente di stampo nerazzurro, e tutto ciò che ne è conseguito nel tempo.

Oriali non seguirebbe Conte alla Juve, duro scontro con Paratici nel derby

“La grantica fede interista, le dichiarazioni antipatizzanti, la rissa sfiorata qualche anno fa all’Allianz Stadium con Fabio Paratici. Il quale gli aveva detto «Stacci lontano, altrimenti ti picchio», dopo un derby particolarmente acceso con l’Inter”, si legge sul giornale.

I motivi dell’impossibilità da parte di Oriali di seguire ancora Conte verso un’eventuale, nuova destinazione bianconera, appaiono dunque piuttosto chiari.

Nell’ipotesi, neppure troppo remota, di un riavvicinamento dell’attuale tecnico partenopeo alla causa tornese – tredici anni vissuti lì come calciatore e tre scudetti vinti da allenatore – condurrebbe dunque le due parti alla separazione, dopo grandi successi raccolti a cascata tra le file di Inter e Napoli.