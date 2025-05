Terremoto in Serie A: denunciato per violenza sessuale

Un giocatore di Serie A denunciato per violenza sessuale. La notizia è stata data dal Messaggero Veneto e poi rilanciata dal Corriere della Sera

Nel corso degli anni i tifosi si sono dovuti abituare alle notizie più svilenti e agghiacciati: calciatori professionisti coinvolti in scandali di natura sessuale, denunce per maltrattamenti, abusi, molestie… Alcuni di questi casi hanno portato a delle condanne, mentre in altre circostanze le accuse non sono state confermate.

Episodi del genere sollevano numerosi e spiacevoli interrogativi sulla responsabilità morale e sull’etica nel mondo del calcio. L’impressione è che senso di potere, fama e ricchezza possano rendere alcuni eroi dello sport persone capaci di gesti orribili. C’entra di certo la cultura dell’impunità: l’illusione, diretta o indiretta, che un campione possa farla sempre franca o ricevere un trattamento privilegiato. D’altro lato che senso ha generalizzare il comportamento di certi individui?

Può uno scandalo, seppur ripetuto, riflettersi come onta su un’intera categoria professionale? In generale, sembra che l’intero sistema non riesca a garantire il massimo della trasparenza. E che non sempre i colpevoli siano opportunamente stigmatizzati da parte del tifo stesso, delle società sportive, delle federazioni e degli sponsor.

L’ultimo episodio che potrebbe macchiare il mondo del calcio riguarda un tesserato di una squadra di Serie A. La violenza risalirebbe a domenica sera. La scena della violenza: l’appartamento in cui vive il calciatore. Con lui c’erano due amici, secondo il Messaggero Veneto già identificati e denunciati in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato.

Violenza sessuale: l’ennesimo scandalo che macchia la Serie A e il calcio in generale

La donna, appena lasciata l’abitazione, si sarebbe recata al Pronto Soccorso e lì avrebbe denunciato la violenza subita. E così un altro calciatore sarebbe stato accusato di violenza sessuale ai danni di una trentaduenne.

Secondo il racconto della vittima, l’incontro ci sarebbe stato fuori da un locale. Poi il calciatore e i suoi due amici avrebbero accompagnato la donna in un appartamento. Tutti e tre sarebbero stati in evidente stato di ubriachezza. La donna ha poi parlato di presunte avance sfociate in uno stupro.

Il fascicolo sarebbe già nelle mani del sostituto procuratore, che ha raccolto le testimonianze. Il calciatore e i suoi due amici avrebbero negato in toto il racconto della donna, parlando di rapporti consensuali. Uno dei due amici del calciatore di Serie A avrebbe raccontato di un’uscita di gruppo: quattro maschi e quattro femmine. La denunciante avrebbe bevuto quattro gin tonic pagandoseli da sola: nessuno quini l’avrebbe forzata a bere.

“Alle quattro siamo andati tutti a casa del mio amico ad ascoltare musica. Ci si divertiva. Le ragazze ballavano“, queste le parole riportate da il Corriere della Sera, come resoconto del racconto offerto da uno dei denunciati. “A lei piace il mio amico. Sono già usciti una volta insieme. Si sono baciati. E poi sono andati in camera insieme a un’altra coppia”.

L’uomo ha anche raccontato di essere stato contattato il giorno dopo dalla donna: “Era molto arrabbiata. Diceva che era stata drogata e violentata, ma lì non c’era droga, nessuno fumava. E poi ha cominciato a parlare di un video girato durante la festa dicendomi che se fosse stato pubblicato sui social ce l’avrebbe fatta pagare. A tutti noi. Lunedì sera è andata in ospedale e ha denunciato. Siamo sconvolti. Non si capisce perché lo abbia fatto. Era consenziente, era quello che voleva lei“. Il club del calciatore coinvolto non parla né ufficialmente né tramite i social.

Negli scorsi giorni, prima della finale di ritorno di Champions, anche un giocatore dell’Inter è stato accusato di violenza domestica da un’influencer che ha condiviso un video su TikTok, raccontando un presunto episodio avvenuto nel maggio 2022. La donna ha dichiarato di essere stata rinchiusa nell’abitazione del calciatore, privata del passaporto e aggredita fisicamente. Come prova ha mostrato dei lividi.

C’è da dire che la polizia ha archiviato quel caso già tre anni fa e non ha mai avviato un’indagine, ritenendo che non ci sia mai stata violenza. La stessa influencer ha aggiunto che non ci sono procedimenti legali in corso e che il giocatore, probabilmente, non subirà conseguenze.