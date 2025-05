Addio a Thuram: offerta da 71 milioni, ha già accettato

L’Inter potrebbe dover acquistare due nuovi attaccanti per la prossima stagione. Anche tre, in caso di un’uscita eccellente

I nerazzurri hanno già fatto pervenire da tempo la loro offerta a David, l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto avanzato. I procuratori del canadese pretendono però alte commissioni e sono alla ricerca di un ingaggio da top player.

Per caratteristiche, il giocatore del Lille potrebbe essere il colpo ideale: forte, con esperienza europea, ancora giovane, bravo a far allungare la squadra e a giocare nella posizione attualmente occupata da Thuram.

L’alternativa potrebbe essere Bonny del Parma, che sotto molti punti di vista va però considerato una scommessa. Il ventunenne francese ha fisico e faccia tosta, sa attaccare la profondità ma anche difendere palla spalle alla porta. Non è tecnicissimo, ma sa anche dribblare. Certo, per qualità nello stretto e qualità, sarebbe meglio puntare su altri nomi: Paz (complicato, perché c’è di mezzo il Real) e Zirkzee.

L’ex Bologna si integrerebbe bene nel gioco di Inzaghi? In teoria sì: è un regista offensivo. Quindi, tatticamente, un giocatore che potrebbe sostituire Taremi e portare vivacità all’attacco interista e più soluzioni quando si affronta una difesa chiusa. Principalmente, però, ai nerazzurri servono giocatori più fisici e in grado di scattare.

Thuram, l’uomo chiave per l’Inter

Quest’anno, nonostante gli alti e i bassi della sua stagione, Marcus Thuram si è dimostrato l’elemento chiave del gioco nerazzurro: il prototipo quasi perfetto di attaccante moderno, con buona tecnica di base, grande generosità e capacità di andare in goal in diversi modi. E non è un caso che il francese sia ancora molto apprezzato all’estero, specie in Premier.

Fino a qualche settimana fa, per esempio, si parlava di un interesse da parte dell’Arsenal. Ora però i Gunners sembrano aver scelto un altro profilo. Uno da 52 goal in 50 presenze stagionali. Parliamo di Viktor Gyokeres, stella dello Sporting mai così vicino a un trasferimento in Premier. I media britannici affermano che Gyokeres sarebbe prossimo a vestire la maglia dei Gunners.

Merito del nuovo direttore sportivo dell’Arsenal, Andrea Berta, che avrebbe deciso di offrire 60 milioni di sterline (poco più di 71 milioni di euro) per assicurarsi le prestazioni del goaledor che ha dominato il campionato portoghese.

Arteta chiama Gyokeres: l’Arsenal molla Thuram

Anche Mikel Arteta sta richiedendo a gran voce l’arrivo del ventiseienne svedese. Inoltre, l’Arsenal potrebbe aver già sbaragliato le altre pretendenti (cioè il Manchester United) promettendo al ragazzo un ingaggio da circa 8 milioni di euro a stagione.

Secondo i media britannici, Arteta potrebbe poi chiedere un altro attaccante. Il preferito, al momento, è un altro scandinavo: Alexander Isak del Newcastle. E l’Inter? Arrivare a prendere Zirkzee è complicato (si potrebbe ragionare su un prestito con diritto di riscatto), mentre per David sembra che Oaktree abbia già lasciato intendere di non voler partecipare ad aste. Per Bonny c’è la fila e il suo prezzo potrebbe salire sui 20 milioni. Il ragazzino piace anche al Napoli e al Chelsea.

Le alternative più economiche sono Krstovic e Adam Hlozek, ventiduenne ceco dell’Hoffenheim. Il primo ha vari club di media classifica che potrebbero farsi avanti per comprarlo. Il secondo è stato un po’ dimenticato dopo l’exploit di qualche anno fa Sparta Praga ma per caratteristiche potrebbe essere un’ottima riserva di Thuram.

Ultimo nome, una suggestione più remota: Mohamed Ali Cho del Nizza: giovane, tecnico, velocissimo e dal grande potenziale. Con una quindicina di milioni lo prendi subito. Potrebbe essere un nome gradito alla proprietà americana e anche a Inzaghi.