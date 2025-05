Addio dopo la finalissima, offerta irrinunciabile per Simone Inzaghi

L’allenatore dell’Inter nel mirino di un top club che punta alla Champions League. Il prossimo anno potrebbe essere avversario dei nerazzurri

Tutto in due settimane. Il pareggio del Napoli contro il Genoa ha dato un significato diverso alle ultime due giornate di campionato dell’Inter. Riuscire a vincere lo scudetto, con un punto da recuperare, resta quasi impossibile, ma soprattutto c’è da preparare la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una partita che inevitabilmente condizionerà il giudizio sulla stagione di Simone Inzaghi e, per qualcuno, sul suo intero quadriennio in nerazzurro.

Una partita che inciderà probabilmente anche sul futuro del tecnico piacentino. Il presidente Beppe Marotta ha ribadito a più riprese la volontà di proseguire il matrimonio e la trattativa per il rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2026 è già iniziata. C’è chi sostiene, tuttavia, che se dovesse riuscire a laurearsi campione d’Europa, dopo essere diventato campione d’Italia la passata stagione, Inzaghi possa decidere di provare una nuova avventura.

Quella del 31 maggio a Monaco di Baviera sarà l’ultima delle tre finali europee, preceduta da quella del 28 maggio di Conference e da quella del 21 maggio di Europa League. Una sfida tutta inglese tra Tottenham e Manchester United, grandi delusioni della Premier: ma chi vince il prossimo anno giocherà la Champions. In Inghilterra sostengono che entrambi i club hanno intenzione di cambiare allenatore a prescindere dalla conquista del trofeo.

Calciomercato Inter, Amorim ancora in bilico: il Manchester United torna su Inzaghi

Subentrato in corsa d’opera a ten Hag, anche Amorim rischia il posto al Manchester United. Il manager portoghese non ha dato la svolta che ci si aspettava e ora gli è rimasta soltanto l’Europa League per salvare la stagione. Ma forse non la panchina. In casa Red Devils si apprestano a fare l’ennesima rivoluzione sul mercato in estate e non si esclude di ripartire da un nuovo allenatore.

Tra i papabili ci sarebbe di nuovo Simone Inzaghi. Proprio la vittoria in campo europeo e la possibilità di disputare la Champions – dove potrebbe trovare l’Inter da avversaria – sarebbe il gancio per convincerlo a lasciare Appiano Gentile. Insieme ovviamente all’offerta di un contratto con un ingaggio che dovrebbe essere raddoppiato rispetto a quello che percepisce in nerazzurro. E poi poteri sul mercato per costruire una rosa in grado di lottare fino alla fine su tutti i fronti. Proprio come ha fatto quest’anno con l’Inter.