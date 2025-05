Blitz da 40 milioni: il Napoli batte l’Inter sul mercato

Partenopei pronti al maxi investimento per blindare il gioiello difensivo del Bologna, già obiettivo di mercato dei nerazzurri

A sole due giornate dal termine delle ostilità e prima dell’assegnazione del tanto atteso Scudetto, Napoli e Inter distano un punto l’una dall’altra in cima alla classifica del campionato di Serie A.

Tutto è ancora aperto ed entrambe le realtà sperano di poterla spuntare sulla diretta rivale per un soffio, ma questo non è l’unico aspetto su cui si trovano a lavorare in queste bollenti settimane dal sentore estivo.

Di fatto, sia i partenopei che i nerazzurri stanno pianificando tutte le manovre da compiere sul mercato in vista della nuova annata sportiva. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis conta di poter regalare ad Antonio Conte profili da Champions League in stile Kevin De Bruyne e Jonathan David, non ultimo un difensore di caratura che possa rinforzare un reparto bisognoso di ritocchi oculati.

Fresco di valutazioni positive da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è il centrale Sam Beukema, attualmente sotto contratto con il Bologna, fresco vincitore della finale di Coppa Italia ai danni del Milan.

Il Napoli fa sul serio per Beukema, primo tentativo per anticipare la rivale nerazzurra

Come noto, il difensore olandese è da tempo nel mirino dell’Inter come rinforzo di ringiovanimento del reparto difensivo alle dipendenze di Simone Inzaghi. Finora il sodalizio nerazzurro non ha mosso passi concreti nei suoi confronti vista la folta concorrenza sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ma l’attesa potrebbe presto costar caro.

Come annunciato da ‘Il Mattino’, Beukema piace non poco al Napoli e non si esclude che il club possa anticipare l’Inter nelle primissime settimane del mese di giugno, al momento dell’apertura dei battenti della sessione straordinaria di mercato, proprio mentre i nerazzurri saranno impegnati negli USA per il Mondiale per Club.

I costi dell’eventuale operazione potrebbero aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro, così da metter subito il Bologna nelle condizioni di accettare senza riserve e senza attendere, soprattutto, la controproposta della rivale.