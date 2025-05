Clamoroso Inter, in campo col passaporto falso: espulsione dall’Italia

Un nuovo caso sembra coinvolgere i nerazzurri. Il calciatore, che ha indossato la maglia del club meneghino, rischia l’espulsione dall’Italia

Il caso Recoba ha fatto molto discutere in Italia. L’uruguaiano fu una pedina chiave dell’inchiesta sui passaporti falsi, ma alla fine l’Inter riuscì a ‘salvarsi’ anche grazie all’intervento di Galliani. La vicenda aveva comunque creato una bufera importante nel nostro Paese e in diversi tifosi avevano duramente attaccato i nerazzurri. Ora, però, c’è un altro giocatore che rischia l’espulsione dall’Italia per essere arrivato con un passaporto falso.

Una vicenda che ha sicuramente diversi punti da chiarire e per il momento non sembra esserci un coinvolgimento dei nerazzurri. La situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore e vedremo quali saranno le conseguenze nei confronti dell’Inter in una vicenda molto delicata. Anche se i rischi sono davvero minimi.

In campo con un passaporto falso

Al momento l’Inter non sembra rischiare praticamente nulla visto che potrebbe essere stato direttamente il calciatore ad aver falsificato il suo documento per arrivare in Italia. Le indagini, comunque, sono in corso e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Il caso Gnoukouri

La vicenda al centro della polemica è quella di Assane Gnoukouri. Il centrocampista è arrivato all’Inter in Primavera nel 2014 e l’anno successivo Mancini lo ha portato in Prima Squadra per il suo talento. Le informazioni a disposizione parlavano di un centrocampista classe 1996. Ora, però, si ha un quadro completamente differente.

Una volta appeso gli scarpini al chiodo per i problemi cardiaci, l’ex centrocampista ha ammesso di chiamarsi Alassane Traoré e di essere nato nel 1994 e non nel 1996. La sua carriera in Europa, che lo ha visto protagonista anche con l’Inter (11 presenze in nerazzurro ndr), è stata costruita grazie a questo passaporto falso ed ora ha fatto una richiesta di asilo per poter restare in Italia e non rischiare l’espulsione.

Una vicenda che al momento è solamente giudiziaria. La Procura di Parma sta facendo tutti gli approfondimenti del caso per verificare meglio quanto successo e capire anche l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Cosa rischia l’Inter

L’Inter non sembra rischiare nulla a differenza di quanto successo con Recoba. Il passaporto era stato fatto da Gnokouri all’insaputa dei nerazzurri.