Dal Milan all’Inter: accettano l’offerta da 35 milioni di euro

I nerazzurri si inseriscono nella corsa all’attaccante cercato da mezza Europa: fissato il prezzo, bye bye Milan

Ore calde, anzi caldissime, quelle che sta vivendo la sponda rossonera di Milano dopo la disfatta subìta all’Ollimpico di Roma per mano del Bologna. Il sogno di dare un senso ad una stagione travagliata, fatta di cambi di allenatore, di discontinuità di risultati, di scelte societarie sbagliate e di anche feroci contestazioni della piazza, è svanito sotto i colpi della formazione felsinea, che ha festeggiato sul campo la vittoria di un trofeo che da quelle parti mancava addirittura da 51 anni.

Con il destino dell’allenatore Sergio Conceiçao già segnato da tempo – forse non sarebbe bastata nemmeno la stessa Coppa per garantirgli la permanenza a Milano il prossimo anno – la dirigenza fa i conti con una ricostruzione che sarà a tutti i livelli: societario, dirigenziale e tecnico.

In attesa che venga finalmente scelto e nominato il nuovo Ds, e che si concluda il balletto sul nuovo allenatore chiamato a risollevare le sorti di un club che forse l’anno prossimo non disputerà nemmeno una competizione europea, tiene banco anche il calciomercato dei giocatori.

Al di là dei numerosi intrecci già in essere con la Roma sia per i cartellini di Tammy Abraham ed Alexis Saelemaekers che per i comuni obiettivi chiamati Lorenzo Lucca e Cristhian Mosquera (per non parlare dell’indiscrezione che vorrebbe il Milan sulle tracce di Mile Svilar in caso di addio di Mike Maignan), Furlani ed Ibrahimovic hanno rivolto il loro sguardo Oltremanica a caccia di un attaccante che possa essere utile al nuovo progetto tecnico.

Tutti pazzi per Mateta: Inter in vantaggio nella corsa al francese

Come riferito dal portale britannico ‘Teamtalk.com’, Manchester United, Nottingham Forest, Bayern Monaco, Atletico Madrid e i due club di Milano stanno tenendo d’occhio l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace che giusto domani 17 maggio si giocherà, nel prestigioso teatro di Wembley, l’FA Cup contro il Manchester City, altro club chiamato a salvare l’annata alzando al cielo un trofeo.

Protagonista di una stagione da 14 gol in 35 gare di Premier, il classe ’97 è legato alle ‘Eagles‘ da un contratto in scadenza a giugno 2026. Normale, dunque, che il suo profilo abbia suscitato l’interesse di mezza Europa.

Col Manchester United che potrebbe rinunciare all’asta per il transalpino per rivolgere il suo sguardo a Liam Delap, attaccante in uscita dal retrocesso Ipswich Town, il Milan si visto scavalcare dall’Inter nella corsa al bomber. I 35 milioni di euro fissati dal Palace come prezzo d’uscita non spaventano Marotta che, forte dei nuovi introiti derivanti dall’approdo alla finale di Champions League, potrebbe portare l’assalto al calciatore in tempi brevi. Forse anche prima del Mondiale per Club.