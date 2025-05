Inter, blitz e intreccio col Milan: 105 milioni per Dimarco

Il club inglese potrebbe stanziare un maxi fondo d’investimento per l’esterno sinistro nerazzurro, nel mirino anche una stella rossonera

Allo scoccare della fine della sua quarta stagione in maglia nerazzurra, Federico Dimarco risulta essere fra gli esterni sinistri più incisivi d’Europa.

I numeri maturati finora – 11 assist e 4 gol in 44 presenze – non fanno che confermare un trend positivo ed in continua crescita, che ha portato enormi benefici anche al gioco dell’Inter di Simone Inzaghi e che dovrebbe continuare a portare in futuro, salvo improvvise rappresaglie sul mercato.

Confezionare tali prestazioni, del resto, ha messo Dimarco nella condizione di farsi un nome anche all’interno delle liste di obiettivi in mano a molti club internazionali di rilievo.

Finora in pochi, se non proprio nessuno, ha avuto il coraggio di muovere passi decisi nei suoi confronti. Sia per il muro alzato dallo stesso calciatore facendo leva sulla sua fede nerazzurra, sia per volontà della dirigenza di non intavolare trattative per la cessione, a meno di clamorose offerte irrinunciabili.

L’imminente finestra estiva, però, potrebbe essere scenario di qualche novità interessante. Protagonista di una possibile offerta nei confronti di Dimarco potrebbe essere il Manchester City, alle dipendenze di Pep Guardiola.

Manchester City su Rejinders, piace Dimarco: possibile affondo estivo

Reduce da una stagione a doppia faccia, iniziata dapprima a rilento e culminata con la sola vittoria della Supercoppa Inglese, la squadra dei ‘Citizens’ andrà inevitabilmente incontro ad un cambiamento strutturale.

In partenza, nei programmi della dirigenza ci sarebbe l’innesto di un trequartista che possa raccogliere l’eredità di Kevin De Bruyne, annunciato partente per scadenza di contratto. In questo ruolo, tutti gli indizi conducono a Tijjani Rejinders, di proprietà del Milan.

Oltre al gioiello olandese, poi, il City potrebbe muoversi per Dimarco al fine di rinforzare la corsia esterna mancina, occupata da un buon Josko Gvardiol che tuttavia nasce come centrale difensivo, con spinta offensiva limitata.

Per convincere l’Inter, però, servirebbe un’offerta congrua. Potrebbero servire almeno 60 milioni di euro d’investimento, mentre al giocatore verrebbe proposto quantomeno un quinquennale da 7 milioni netti stagionali (circa 9 milioni al lordo, ndr) in aumento rispetto ai 4 milioni attualmente percepiti in nerazzurro.

Complessivamente, l’eventuale affare per Dimarco andrebbe a toccare se non superare quota 100 milioni. Un gruzzoletto importante del quale l’Inter potrebbe faticare a privarsi, sebbene sia difficile trovare sul mercato un calciatore con le sue qualità che possa fungere da sostituto in vista della nuova stagione.