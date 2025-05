Inzaghi vuole riportarlo all’Inter, colpo in Serie A e affare da 14 milioni

Il tecnico nerazzurro sta già pensando anche alla prossima stagione: le ultime indiscrezioni portano a Bologna

C’è una città che da mercoledì sera è in festa. C’è una squadra, quella rossoblù, che dopo 51 anni ha alzato al cielo un trofeo, mandando in delirio sia le 30mila anime venute fino a Roma per alimentare il sogno, sia tutti quelli rimasti a casa, pronti ad organizzare la grande festa per celebrare la meglio la vittoria della Coppa Italia.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, trascinato in campo da Ferguson, Ndoye, Castro, e protetto, nelle pochissime situazioni di pericolo create dal Milan nell’ultimo atto, dal portiere Lukasz Skorupski, ha compiuto un’impresa destinata a restare per sempre nella storia del club felsineo.

Nonostante l’addio di Thiago Motta e le prestigiose cessioni, compiute la scorsa estate, dei gioielli Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori (per non parlare, rispetto allo scorso anno, dell’assenza di Alexis Saelemaekers che era in prestito secco nella passata stagione), il Bologna si è mantenuto su alti livelli di competitività, scatenando ovviamente anche l’interesse delle big per altri interessanti profili presenti in rosa.

Detto di Santiago Castro e di Lewis Ferguson, sui quali l’Inter ha già effettuato dei sondaggi esplorativi negli scorsi mesi, un altro giocatore è finito nel mirino del club nerazzurro. Forse in pochi, anzi pochissimi, ricordano che il nuovo obiettivo ha già calcato i campi di Appiano Gentile nella lontana (calcisticamente parlando) stagione 2017/18.

Odgaard, riecco l’Inter: 14 milioni sul piatto

Entrato a 10′ dalla fine nella storica vittoria del Bologna all’Olimpico, Jens Odgaard è stato un elemento importante nell’ottima stagione dei rossoblù. Impiegato per poco meno di 2000 minuti in campionato, l’attaccante danese classe ’99 ha militato nel settore giovanile nerazzurro nella stagione succitata, senza però mai riuscire ad esordire in A con la Beneamata.

Non esattamente bomber di razza ma giocatore davvero utile nell’economia di una squadra col suo spirito di sacrificio e la sua intelligenza tattica, lo scandinavo è legato al Bologna da un contratto in scadenza a giugno 2027.

Considerando che altri profili, nonostante l’ambizione della proprietà Saputo e del DG Sartori sia quella di mantenere il club su alti livelli di competitività, potrebbero lasciare la città nel corso dell’estate, un giocatore non titolare inamovibile come Odgaard potrebbe verosimilmente essere utile per fare cassa.

L’Inter potrebbe mettere sul piatto addirittura 14 milioni per il calciatore.