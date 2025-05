Buchanan parte subito: scambio in Serie A per un grande obiettivo

Tajon Buchanan tornerà all’Inter il prossimo luglio, ma potrebbe subito lasciare i nerazzurri: occhio al nuovo scambio in Serie A

Il laterale canadese è arrivato all’Inter per sostituire Cuadrado ed essere un’alternativa importante sugli esterni per saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e dare soluzioni in dribbling ai suoi, soprattutto contro le difese più chiuse. La sua esperienza a Milano, però, è stata piuttosto sfortunata.

Il canadese ha avuto un periodo di adattamento in cui raramente ha visto il campo, ha convinto solo in poche occasioni e ha dovuto fare i conti anche con una frattura alla tibia che l’ha messo ai box per ben due mesi a inizio stagione – l’aveva rimediata con il Canada. A gennaio l’Inter ha deciso di interrompere il rapporto con l’esterno e mandarlo a giocare.

È arrivata l’opportunità di passare al Villarreal e tutte le parti in causa hanno convenuto che fosse la chance migliore. Il percorso di Buchanan in Liga, però, non è stato per nulla esaltante. L’ex Bruges ha giocato poco e senza mai davvero convincere, per cui il suo riscatto da parte del Sottomarino giallo è molto difficile, se non impossibile.

Buchanan torna all’Inter, ma è destinato a partire

Buchanan è un ragazzo ancora giovane, ma ha bisogno di giocare e mettere in luce le sue qualità da protagonista. Il ritorno all’Inter è scontato, ma anche una nuova partenza. Infatti, il parco esterni sembra già chiuso per la prossima stagione, con Luis Henrique sempre più vicino ai nerazzurri e Zalewski che verrà riscattato.

Insomma, non c’è spazio per lui e l’Inter potrebbe inserirlo in una trattativa importante in Serie A. Da settimane, si parla del possibile arrivo a Milano di Oumar Solet, che pare perfetto per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Il centrale dell’Udinese piace per doti tecniche e fisiche, ma il suo prezzo è lievitato dopo l’ottima seconda parte di stagione in Friuli.

Per questo, Ausilio potrebbe tentare di impostare uno scambio con i bianconeri, a titolo definitivo o in prestito. In entrambi i casi, Buchanan potrebbe essere un profilo gradito all’Udinese, visto il loro sistema di gioco e la capacità di saltare l’uomo. Attenzione, dunque, a questa pista, ma anche a eventuali offerte per il canadese, che potrebbero arrivare dall’estero.