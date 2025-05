Colpo a sorpresa, affare Brozovic a centrocampo in estate

Da due anni in Arabia Saudita tra le fila dell’Al Nassr, l’ex metronomo dell’Inter potrebbe cambiare destinazione tra qualche mese

Dalla finale di Champions… Ad un’altra finale di Champions. Tanto è il tempo trascorso da quando Marcelo Brozovic, ex pilastro del centrocampo nerazzurro, l’insostituibile di Simone Inzaghi, ha lasciato Appiano Gentile accettando il ricco contratto milionario offerto dall’Al-Nassr. La stessa squadra saudita che già aveva assoldato alla causa, tra gli altri, un certo Cristiano Ronaldo.

Volano intorno al quale girava non solo la mediana nerazzurra, ma tutta l’orchestra diretta dal tecnico piacentino, il giocatore croato fu vittima di un infortunio, all’inizio dell’anno solare 2023, che cambiò per sempre il suo destino ma anche quello dell’Inter.

Bastò di fatto restare fuori per tutto il mese di gennaio per scatenare – all’inizio per necessità, poi per precisa scelta dell’allenatore interista – una decisione che avrebbe portato il centrocampo del club meneghino ad una vera e propria rivoluzione.

Anziché affidarsi al suo sostituto ‘naturale’, quell’Asllani prelevato dall’Empoli proprio per far rifiatare ‘Epic Brozo’ in caso di infortuni o squalifiche, Simone Inzaghi tirò fuori dal cilindro Hakan Calhanoglu come nuovo playmaker della squadra.

Mai intuizione fu più geniale per un tecnico che poi, proprio sul turco, impostò la nuova Inter che avrebbe, di lì a poco, conquistato la finale di Istanbul, per poi successivamente vincere il campionato 2023/24 ed approcciare alla stagione in corso con la velleità, soddisfatta, di lottare su tutti i fronti fino alla fine.

Niente fu più come prima per l’ex giocatore della Dinamo Zagabria, nemmeno quando tornò a disposizione di Inzaghi una volta smaltito il problema alla coscia che si trascinava dai Mondiali in Qatar della fine dell’anno precedente.

Brozovic, fine dell’avventura saudita: vola in MLS?

Sebbene fosse ancora legato all’Inter da un contratto che nessuno aveva messo in discussione fino all’improvvisa perdita dello status di intoccabile causata dall’esplosione dell’ex Milan nel suo stesso ruolo, Brozovic finì per accettare la clamorosa offerta che l’Al-Nassr decise di mettere sul piatto per convincerlo a trasferirsi in Arabia.

100 milioni di euro netti in tre anni furono ritenuti un valido motivo per provare un’esperienza esotica al fianco di tanti campioni provenienti dal Vecchio Continente che avevano già deciso di ‘svernare’ tra i ricchi lidi sauditi.

La fallimentare ultima stagione della squadra allenata dallo scorso settembre da Stefano Pioli (anch’egli in procinto di abbandonare il club) avrebbe convinto il croato a valutare un’altra destinazione extra europea. Forse meno ricca di quella avanzata coi petroldollari arabi due anni fa ma non per questo meno affascinante.

Alcuni club della MLS, la lega americana che già può contare sulla presenza di un certo Leo Messi come ambassador vivente, lo starebbero corteggiando in vista di un passaggio che potrebbe concretizzarsi a breve, alla riapertura della finestra di mercato estiva.