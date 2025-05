Donnarumma e non solo: Marotta ha due piani per la porta

Gianluigi Donnarumma continua a essere in orbita Inter: Marotta mantiene due piani paralleli per la porta dei nerazzurri

Il prossimo futuro di Donnarumma lo vedrà sfidare l’Inter in finale di Champions League. Sarà una partita importantissima per il portiere e per tutto il club parigino, visto che per la prima volta nella storia potrebbe arrivare in bacheca la coppa dalle grandi orecchie.

Allo stesso tempo, c’è anche da programmare il futuro e con un contratto in scadenza a giugno 2026, molte cose potrebbero cambiare. Si continua a parlare del suo possibile ritorno in Serie A, con Juventus e Inter alla finestra, ma nel frattempo tutto il calcio resta ai suoi piedi, dopo le straordinarie parate che hanno inciso tantissimo sul percorso dei parigini quest’anno.

Allo stesso tempo, la situazione resta in evoluzione in casa nerazzurra. Le clamorose prestazioni di Yann Sommer gli sono valse la conferma anche per l’anno prossimo. E tutta la società è soddisfatta del rendimento di Josep Martinez, che non ha giocato tantissimo, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e mostrato a tratti grandissime qualità – è successo anche contro il Torino grazie a un intervento mostruoso.

I piani di Marotta per la porta dell’Inter sono cambiati

Se qualche mese fa si pensava che l’Inter avrebbe acquistato un nuovo primo portiere già la prossima estate, così non sarà – o meglio non dovrebbe essere. La società si fida totalmente di Sommer e Martinez, per cui dedicherà quei fondi per acquisti pesanti in altri reparti, anziché aggiungere un altro elemento in porta, dove le cose stanno andando comunque bene.

Occhio comunque al profilo di Donnarumma, ma non per la prossima estate. L’Inter continuerà a monitorare la situazione e capirà man mano se rinnoverà il contratto, si trasferirà in un’altra big – sono in aumento gli interessi dalla Premier – la prossima estate o se arriverà a scadenza nel 2026.

In quest’ultimo caso, i nerazzurri potrebbero davvero affondare il colpo a parametro zero e inserire un nuovo leader italiano in un gruppo in cui troverebbe anche diversi compagni di Nazionale. Insomma, a fuoco lento ma l’Inter non perde di vista un calciatore che piace parecchio, con la speranza che l’affare possa davvero concretizzarsi. Per il momento, però, si andrà avanti con Sommer e Martinez, come è giusto che sia.