Inter, ecco il vero Taremi: tre segnali cambiano il futuro

Mehdi Taremi ha deluso per molti mesi le aspettative con la maglia dell’Inter: ora il suo futuro può cambiare all’improvviso

Quando l’Inter ha chiuso l’acquisto di Taremi a parametro zero dopo l’addio al Porto, in molti si aspettavano un calciatore di primo livello capace di portare un gran bottino di gol a disposizione di Simone Inzaghi, alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. In realtà, le cose non sono andate per nulla così.

Complici i tanti problemi fisici che hanno condizionato la stagione dell’iraniano e la pubalgia, in campo ha mostrato parecchie difficoltà, soprattutto nel far percepire la sua forza fisica e il peso che ha sempre avuto negli ultimi trenta metri. Nell’ultimo periodo, però, dopo tante prestazioni che hanno fatto storcere il naso ai tifosi, la musica sembra cambiata.

Taremi sta pian piano tornando un calciatore di primo piano nelle gerarchie dell’Inter, un bomber di qualità ed esperienza che si sta rivelando molto utile nel finale di stagione dei nerazzurri. Adesso è arrivato il momento di dimostrare il suo valore, ma potrebbe avere un impatto importante anche per il suo futuro in Serie A.

Taremi si riscatta all’Inter: cambia anche il suo destino

La scorsa estate, il ‘king of Persia’, come lo chiamano con affetto diversi compagni, ha firmato un contratto fino a giugno 2027. L’Inter per qualche tempo ha accarezzato la possibilità di cederlo già la prossima estate e magari mettere a bilancio un’importante plusvalenza. Ora la situazione sembra diversa.

Diversi segnali, infatti, stanno andando per il verso giusto. Già all’andata contro il Barcellona ha dimostrato di essere finalmente in forma e di poter dare il suo contributo. Proprio per questo, Inzaghi ha scelto di affidarsi a lui anche al ritorno, mettendo a segno un assist pesante per Frattesi e aiutando molto in fase difensiva, facendo bene anche in marcatura contro Yamal.

Il tecnico di Piacenza sa bene di dover battere il ferro quando è caldo e l’ha fatto partire dal primo minuto nel match successivo contro il Torino. Anche in quel caso, Taremi è stato propositivo, ha cambiato postura del corpo rispetto a qualche tempo fa e si è conquistato un calcio di rigore decisivo, trasformato da Asllani. L’Inter, a questo punto, potrebbe trattenerlo volentieri: molto dipenderà dal finale di stagione, ma i dirigenti vedono in campo finalmente il calciatore che hanno tanto voluto. E che piace.