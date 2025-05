Inter, proposto un big del Real: ha vinto 5 Champions League

L’Inter può guardare ancora una volta in casa Real Madrid e mettere a segno un grande colpo per Inzaghi: ha vinto 5 Champions

Non è facile pianificare la seconda parte della propria carriera, soprattutto quando si tratta degli ultimi anni prima di appendere gli scarpini al chiodo. Ne sanno qualcosa in casa Real Madrid, dove diverse cose cambieranno nella prossima stagione dopo l’addio di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Xabi Alonso.

Re Carlo non sarà l’unico a salutare da qui alle prossime settimane, ma c’è anche un altro calciatore di primo piano, e che quest’anno ha fatto comunque molto bene nello scacchiere delle Merengues, che dirà addio alla fine di giugno e ha bisogno di proseguire la sua carriera altrove.

La partenza di Lucas Vazquez è sempre più probabile e non sarà facile da assorbire per il calciatore e molti tifosi, ormai affezionati a lui. L’esterno destro ha 33 anni, ma quest’anno è riuscito a trovare una continuità forse mai arrivata prima, dando spinta e equilibrio nel gioco delle Merengues. Ha totalizzato 30 presenze nella Liga, mettendo a segno 1 gol e 5 assist. Numeri importanti, che potrebbero spingere alcune big internazionali a puntare su di lui a zero.

Vazquez è un’occasione per l’Inter a zero

Come in altri casi di questo tipo, gli agenti stanno facendo il loro lavoro per trovare al terzino la destinazione più adatta ed è spuntata anche l’Inter. L’arrivo di Alexander-Arnold e il recupero di Carvajal escludono un rinnovo last minute, mentre la pista nerazzurra affascina l’entourage del ragazzo, dato che potrebbe mostrare tutte le sue qualità nel 3-5-2.

Come vice-Dumfries, sarebbe un profilo di personalità ed esperienza, ma dall’altra parte l’Inter non pare molto interessata al suo ingaggio. La società nerazzurra sta trattando Luis Henrique dal Marsiglia e vuole metterlo a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per club.

Inoltre, Oaktree difficilmente potrebbe avallare l’investimento per un calciatore di 33 anni e che non avrebbe un ingaggio così basso. L’intenzione, invece, è puntare su giovani di talento, anche a fronte di una spesa per il cartellino un po’ più alta.