L’Inter non lo vuole più: è già in trattativa con altri due club

Addio certo all’Inter a fine stagione. Ci sono già due club sul calciatore che si appresta a concludere la sua esperienza in nerazzurro

Lazio, Como e PSG, questi gli ultimi tre avversari che dovrà affrontare l’Inter tra Serie A e finale di Champions League per concludere una stagione che deve emettere ancora i suoi verdetti più importanti.

Tre partite che saranno anche le ultime in nerazzurro per alcuni dei calciatori a disposizione di Inzaghi. Ci riferiamo in particolare a Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi destinati a lasciare l’Inter in scadenza di contratto. Vedremo se il club otterrà una deroga per fargli disputare il Mondiale per Club prima dell’inevitabile addio sancito da tempo.

Non c’è alcun spiraglio di rinnovo sia per l’austriaco quanto per l’argentino cui Inzaghi ha comunque concesso spazio nelle rotazioni in attacco, reparto in cui l’Inter cambierà e non poco nella prossima stagione. I nerazzurri non hanno affatto mollato la presa su David che ha annunciato il suo addio al Lille da parametro zero e continuano a seguire altri profili come Santiago Castro, Nico Paz e Ange-Yoan Bonny, tutti in linea con il target di investimento di OakTree sul mercato.

Joaquin Correa, addio all’Inter: due club sull’argentino

Una stagione da 20 presenze complessive finora per Joaquin Correa tra Serie A e Coppa Italia con un gol e quattro assist all’attivo. Rientrato in estate dal prestito all’Olympique Marsiglia, l’Inter ha provato subito a cederlo all’estero ma senza esito. Ci sono stati tentativi anche a gennaio ma con lo stesso risultato. A Inzaghi, in fondo, non è affatto dispiaciuto che Correa sia rimasto all’Inter. E’ stato lui a volerlo fortemente al momento del suo arrivo sulla panchina nerazzurra nell’estate 2022 dopo la precedente esperienza in comune alla Lazio.

Ad agosto, Correa compirà 30 anni, un’età che può permettergli ancora di proseguire la carriera ad alto livello. Dove la farà ? Verosimilmente all’estero. In Sudamerica ci sono due club sulle sue tracce che hanno già contattato il suo entourage. Uno è l’Internacional di Porto Alegre, compagine tra le più blasonate del campionato brasiliano. L’altro è l’Estudiantes, squadra argentina in cui Correa ha esordito da professionista a soli 17 anni nel 2012, subentrando nella partita con il Banfield a Duvan Zapata.

Proprio dall’Estudiantes, Correa è passato alla Sampdoria nel 2015 e dai blucerchiati poi al Siviglia, alla Lazio e all’Inter con una parentesi in prestito a Marsiglia. Estudiantes che non è l’unico club argentino che segue l’attaccante dell’Inter per il quale si è scritto anche di un interessamento del River Plate, prossimo avversario dei nerazzurri nel girone del Mondiale per Club. Difficile, al momento, che la carriera di Correa possa proseguire in Serie A, un’ipotesi comunque percorribile qualora il giocatore abbassasse il suo attuale ingaggio di 3.5 milioni netti a stagione.