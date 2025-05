Sorpasso sul Napoli, l’Inter vuole il giustiziere del Milan

Si prospetta un duello anche sul mercato tra Inter e Napoli. C’è un obiettivo comune tra i due club che, recentemente, ha mostrato di nuovo tutto il suo valore

Avversarie in campo nella lotta Scudetto che si deciderà nelle ultime due giornate di Serie A e, chissà, anche sul mercato nelle prossime settimane. Inter e Napoli si contendono già vari obiettivi, nomi che saranno certamente tra quelli che animeranno le trattative da giugno.

Dall’elenco, a meno di clamorose sorprese, va escluso Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina, vicinissimo al Napoli a gennaio e seguito anche dall’Inter, ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2029 con opzione a favore del club per un’ulteriore annualità. Deve invece ancora scegliere la sua prossima squadra, Jonathan David. L’attaccante ha comunicato il suo addio al Lille a parametro zero e ora deve scegliere la proposta migliore per proseguire la carriera in un top club europeo. Napoli e Inter hanno già contattato il suo entourage e attendono ulteriori sviluppi.

A proposito di attaccanti, un altro profilo ambito da Inter e Napoli è quello di Dan Ndoye del Bologna. Il gol decisivo segnato al Milan nella finale di Coppa Italia ha fatto entrare di diritto l’attaccante svizzero nella storia del club rossoblù che ora deve prepararsi alle possibili offerte che arriveranno dalla Serie A e non solo.

Duello Inter-Napoli per Ndoye, le mosse dei nerazzurri

Alla stregua di Comuzzo, anche Ndoye è stato vicino al Napoli a gennaio. Lo ha confermato ulteriormente il suo agente, Fahd Adamson Mansoor, in una recente intervista a Tuttomercatoweb nella quale ha anche preannunciato che discuterà del futuro del suo assistito con i dirigenti del Bologna. Quattro mesi fa, Ndoye ha deciso di restare in rossoblù. Ora la sua volontà potrebbe vacillare, una situazione inevitabile quando – come ha svelato Mansoor – “ogni giorno arrivano richieste da tutta Europa.”

Tra i club interessati c’è certamente anche l’Inter. I nerazzurri cambieranno molto in attacco con gli addii di Correa e Arnautovic ai quali si potrebbe aggiungere anche quello di Taremi con il club ben disposto a valutare possibili offerte che potrebbero arrivare per il centravanti iraniano.

Ndoye ha le caratteristiche di cui ha bisogno il reparto offensivo dell’Inter. Veloce, abile nel dribbling e duttile tatticamente con la possibilità di essere schierato oltreché da esterno anche da seconda punta, lo svizzero ha tutto per migliore il potenziale dell’attacco nerazzurro. Il Bologna non ha intenzione di cederlo per meno di 40 milioni. Questo il messaggio iniziale recapitato alle eventuali pretendenti. Una cifra importante che accomuna Ndoye ai top club di Serie A. Finora, non ci sono stati passi concreti dell’Inter per l’attaccante svizzero. L’asse di mercato con il Bologna, tuttavia, si prospetta caldissimo.

Non è un mistero, infatti, che l’Inter sia concretamente interessata anche a Sam Beukema e a Santiago Castro. Di contro, il Bologna è una delle pretendenti per Francesco Pio Esposito e Kristjan Asllani, due calciatori che potrebbero essere inseriti come pedine di scambio, qualora i nerazzurri decidessero di investire su Ndoye o su un altro dei top player a disposizione di Italiano.