Tradisce il Milan e va all’Inter: i tifosi sono furiosi

Il Milan può perdere un calciatore importante per il suo gioco e l’Inter può subito approfittarne: i tifosi si sono già fatti sentire

Le sentenze del campo vanno spesso di pari passo con quelle del calciomercato e disegnano traiettorie incredibili a cui è davvero difficile far fronte. Il Milan sarà chiamato a strutturare in maniera parecchio diversa il suo futuro rispetto a quanto non abbiano fatto negli ultimi anni.

La stagione che sta per volgere al termine è stata definita fallimentare da Furlani e la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna certifica il mancato raggiungimento praticamente di tutti gli obiettivi, al netto della Supercoppa italiana. È chiaro che non sia colpa solo di Sergio Conceicao e neppure di alcuni singoli, ma ora i venti di rivoluzione sono sempre più pressanti e potrebbero garantire un Milan molto diverso da qui alla prossima stagione.

E diversi big della squadra potrebbero salutare. Theo Hernandez e Maignan sono ancora lontani dal rinnovo di contratto, Reijnders è finito nel mirino del Manchester City. E occhio a un calciatore che è comunque diventato importante per qualità ed esperienza nelle ultime settimane, ma che la società ha scelto di non trattenere.

Walker lascia il Milan: e spunta l’ipotesi Inter sui social

Non avrà rubato l’occhio, sicuramente neanche trascinato, ma il rendimento di un campione come Walker con la maglia del Milan non può essere definito negativo. Il terzino inglese, però, ha dovuto accontentarsi di una stagione parecchio negativa dei suoi e in cui da solo non poteva dare la svolta.

Ora tornerà al Manchester City a fine prestito e il Milan ha deciso di non riscattarlo. Servivano solo 5 milioni per trattenere un calciatore comunque importante sulla scena internazionale. I tifosi, infatti, non l’hanno presa per nulla bene e in tanti sui social hanno criticato la dirigenza anche per questa scelta.

Walker mi gioco due euro che va all’Inter — Vanandrix (@vanandrix) May 13, 2025

Addirittura c’è chi prevede che Walker firmi con l’Inter, un’ipotesi suggestiva dato che l’inglese potrebbe giocare sia come terzo di difesa, sia come laterale più alto. Per il momento, però, non c’è stata nessuna offerta, visto che i nerazzurri stanno puntando forte su Luis Henrique. Alla fine, la profezia lanciata da questo tifoso potrebbe non avverarsi, ma la beffa resta un Milan disastroso quest’anno.