“Accordo totale con il Napoli”: ma il calciatore rifiuta e aspetta l’Inter

Clamoroso retroscena di mercato, con un occhio anche al futuro, sul centrocampista: il giocatore ha detto ‘no’ a Conte, vuole solo l’Inter

Rivali sul campo, dove si stanno giocando uno Scudetto che dapprima, circa un mese fa, pareva cucito addosso ai nerazzurri, per poi passare decisamente nelle mani del Napoli, per poi ritornare più che incerto dopo il passo falso casalingo degli azzurri nell’ultima gara col Genoa, ma anche avversari sul mercato.

Inter e Napoli non si sono davvero fatti mancare nulla in una stagione che ancora deve emettere i propri verdetti. La soluzione del caso è talmente incerta che, prima volta nella storia, 9 partite su 10 della penultima giornata di campionato verranno disputate in contemporanea dato l’elevato numero di club che, pur nella differenze di classifica, hanno ancora qualcosa in ballo da giocarsi.

Calendario alla mano – ma abbiamo appena visto che questo conta relativamente – il Napoli continua ad essere favorito nella corsa al titolo, soprattutto per il misero ma prezioso punticino di vantaggio che ancora può vantare nei confronti dei nerazzurri. In attesa di capire chi festeggerà la sera del 25 maggio (occhio all’ancor possibile ma difficile ipotesi spareggio), le due società condividono comuni obiettivi sul mercato, dopo le manovre ostruzionistiche di gennaio da parte del club partenopeo, che proprio non voleva cedere Jack Raspadori all’Inter.

In particolare un giocatore, reduce da un’annata davvero negativa, era stato molto vicino al Napoli nella scorsa sessione di mercato, sebbene le preferenze del centrocampista fossero indirizzate più verso il club di Viale della Liberazione.

Pellegrini, il futuro è un rebus: il giallorosso vuole l’Inter

Due gol, un assist, i malumori di parte della tifoseria e diverse panchine. Sia agli ordini di Daniele De Rossi che di Ivan Juric che sotto la guida di Claudio Ranieri. Questo il bilancio stagionale di Lorenzo Pellegrini, il Capitano della Roma.

Contratto in scadenza a giugno 2026 (il club giallorosso finora non ha fatto molto per avviare le trattative di un ipotetico rinnovo), l’ex nazionale azzurro ha chiuso anzitempo il suo annus horribilis procurandosi una lesione molto profonda al quadricipite destro con interessamento al tendine della coscia. Quel che preoccupa di più però, oltre all’infortunio, è il suo futuro.

Rivelatrici, in tal senso, le indiscrezioni riportate sul canale YouTube di Calciomercato.it da Eleonora Trotta, direttrice dell’omonima testata giornalistica.

“Pellegrini è in scadenza nel 2026 e vorrebbe rimanere a Roma fino alla naturale scadenza del contratto. La società giallorossa non vorrebbe perderlo a zero, ma non ci sono state offerte di rinnovo. Più Inter o Napoli? Lorenzo e suo entourage in questo momento ragionano più in ottica nerazzurra. A gennaio era stato trovato un accordo totale tra il Napoli e la Roma: c’era stata la fumata bianca tra i club, ma il giocatore ha detto no“, ha detto Trotta.